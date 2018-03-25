美一家四口墨西哥度假 毒氣窒息共赴黃泉

昆塔納羅州檢察官辦公室指出，夏普一家四口被發現時，已經死亡36小時至48小時之久，解剖報告證實四人都是吸入有毒氣體窒息致死，至於毒氣確切種類為何，目前仍有待釐清。

墨西哥昆塔納羅州（Quintana Roo）檢察官辦公室24日聲明表示，來自美國愛阿華州的男子夏普（KevinWayne Sharp）與妻子及一雙兒女，23日被發現陳屍於圖盧姆公寓式出租旅店。

（中央社記者顏伶如波特蘭25日專電）來自愛阿華州的一家四口，日前於墨西哥度假勝地圖盧姆（Tulum）下榻住處離奇死亡。墨方調查人員指出，解剖證實死因為吸入有毒氣體，窒息死亡。

墨方調查人員表示，並無他殺跡象。調查人員指出，夏普全家所下榻的住處，現場並沒有任何遭人入侵的混亂狀況，因此已經排除遇搶的假設。

墨西哥官方發布的照片顯示，調查人員與消防隊員帶著防毒面罩，在夏普全家所住的旅館廚房檢查烤箱等。

親屬韋蘭德（Jana Weland）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，41歲的夏普帶著38歲妻子艾美（Amy Marie Sharp）、12歲兒子史特靈（SterlingSharp）及7歲女兒亞歷安娜（Adrianna Sharp），15日抵達圖盧姆，住在透過一家度假居所出租公司代為安排的公寓式出租旅店。

韋蘭德指出，夏普一家原訂21日返回美國，結果身為啤酒經銷商負責人的他，應該要回到公司上班的時間卻不見人影，引起員工關切；到了21日晚間，夏普一家原訂要到伊利諾州丹維爾（Danville）觀看一場球賽，可是卻闔家缺席，更讓親友查覺狀況不對，家屬在22日晚間終於打電話報案。1070326