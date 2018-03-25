fb英美報刊登廣告道歉 佐克伯署名認「違背信任」

英國政治顧問公司「劍橋分析」被揭擷取 5000 萬 facebook(FB-US) 用戶個人資料後，facebook 創辦人兼行政總裁佐克伯 (Mark Zuckerberg) 繼上周上電視節目公開道歉後，周日 (25 日) 在英國和美國共 9 份全國性報章刊出全版廣告，為「違背信任」向英國用戶道歉。

綜合星島日報、香港文匯報報導，這則由佐克伯署名的廣告寫道：「我們有責任保護你們的資料。若我們無法達到，我們就不值得你們信任。」佐克伯解釋，由大學研究人員研發的一款應用程式「在 2014 年洩露了數千萬人的 facebook 資料」。