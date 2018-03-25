NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈劉雨柔運動太激烈　關節全壞光李文確定告李戡　出版《李敖祕密》理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

fb英美報刊登廣告道歉 佐克伯署名認「違背信任」

鉅亨網2018/03/26 07:33
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

英國政治顧問公司「劍橋分析」被揭擷取 5000 萬 facebook(FB-US) 用戶個人資料後，facebook 創辦人兼行政總裁佐克伯 (Mark Zuckerberg) 繼上周上電視節目公開道歉後，周日 (25 日) 在英國和美國共 9 份全國性報章刊出全版廣告，為「違背信任」向英國用戶道歉。

綜合星島日報、香港文匯報報導，這則由佐克伯署名的廣告寫道：「我們有責任保護你們的資料。若我們無法達到，我們就不值得你們信任。」佐克伯解釋，由大學研究人員研發的一款應用程式「在 2014 年洩露了數千萬人的 facebook 資料」。

他重申上周接受美國電視台採訪時首度發表的道歉內容：「這違背了信任，我對我們當時沒有做得更多感到抱歉。」

這份白紙黑字的道歉啟事僅展示極細小的 facebook 標誌，周日在多份英美報章刊登，包括《觀察家報》。該報早前刊出的有關報號導，是導致 facebook 股價大跌的報章之一。

告密者早前揭露，英國顧問公司劍橋分析不當擷取 facebook 用戶個資，以建立美國選民檔案，協助美國總統川普在 2016 年勝選。

全球最大社交網站 facebook 在事發後，面臨歐美政府日益加深的檢視。英國資訊監管機構上周六表示，搜查劍橋分析的辦公室後，正在評估蒐集到的證據。

facebook 股價走勢

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afpfbfacebook廣告道歉佐克伯劍橋分析個資違背信任headline
威斯康辛州學院為富士康量身...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan