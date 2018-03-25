台旅法 中駐美公使：一中原則不容交易

李克新今天出席華府活動，他在致詞時重申中國一貫的對台政策與立場，先是指責「民進黨當局」拒不承認體現一個中國原則的九二共識，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，「企圖拆毀這個大家庭」；接著又溫情喊話，高喊兩岸同胞是血濃於水的一家人，對台31項措施為台胞帶來巨大發展機遇，是「兩岸一家親」做到實處的重要體現。

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）中國駐美公使李克新表示，近來中美關係出現雜音，有人試圖打台灣牌抑制中國發展。台灣旅行法違反「一中原則」與三公報，一中原則是兩岸與中美關係政治基礎，不容交易。

李克新話鋒一轉，從兩岸現況談到中美關係。他指出，最近中美關係出現一些雜音，「一些人」持冷戰思維，試圖透過打台灣牌，抑制中國發展。美方簽署台灣旅行法，嚴重違反「一中原則」與中美三公報，向台獨勢力發出嚴重的錯誤訊息，給複雜、嚴峻的兩岸形勢與台海關係造成嚴重衝擊。

李克新指出，「一個中國原則」不僅是兩岸關係的政治基礎，也是中美關係的政治基礎，任何情況下都不容挑戰、也不容做交易。「台灣當局需要明白，任何挾洋自重，試圖分裂國家主權與領土完整的行徑都不可能得逞，也必將引火燒身。」

談到美國總統川普敲響對中貿易戰鼓，他則表示，中美兩國經貿關係的本質是互利共贏，中美貿易平衡問題受到許多因素影響，打貿易戰，強買強賣，無法解決問題。中國不想跟任何人打貿易戰，但若有人非逼迫打，必將基於國家和人民利益，面對任何挑戰「奉陪到底」。

李克新指出，中美兩國擁有廣泛共同利益，繼續維護兩國關係的政治基礎，管控好相關分歧與敏感問題，符合兩國和兩國人民的共同利益，相信中美兩國可以通過合作解決分歧，攜手塑造穩定健康的中美關係，共同造福兩國。（編輯：屈享平）1070326