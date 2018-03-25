傳川普準備驅逐俄20外交官 最快今天宣佈

前俄羅斯特工斯克里帕爾 (Sergei Skripal) 父女在英國遭下毒後，引發的外交風波繼續升級。繼英國和歐盟宣佈驅逐俄國外交官後，美媒引述知情人士透露，美國總統川普也同意幕僚的建議，準備驅逐逾 20 名俄駐美外交官。據報川普可能最快今 (26) 日宣佈，前提是希望確保歐洲盟友也會採取同類舉措。

據彭博社報導，2 名知情人士透露，華府官員在過去的周末擬訂政策，與歐洲協調一致對抗俄國。美國國家安全委員會向川普提出一系列選項，其中驅逐外交官是最嚴厲的回應。川普已就此事與高層官員商討，包括駐俄大使洪博培 (Jon Huntsman)、聯邦調查局 (FBI) 局長克里斯托弗．雷 (Christopher Wray)、財長努欽 (Steven Mnuchin) 和防長馬蒂斯 (James Mattis)。