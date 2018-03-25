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傳川普準備驅逐俄20外交官 最快今天宣佈

鉅亨網2018/03/26 07:45
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前俄羅斯特工斯克里帕爾 (Sergei Skripal) 父女在英國遭下毒後，引發的外交風波繼續升級。繼英國和歐盟宣佈驅逐俄國外交官後，美媒引述知情人士透露，美國總統川普也同意幕僚的建議，準備驅逐逾 20 名俄駐美外交官。據報川普可能最快今 (26) 日宣佈，前提是希望確保歐洲盟友也會採取同類舉措。

據彭博社報導，2 名知情人士透露，華府官員在過去的周末擬訂政策，與歐洲協調一致對抗俄國。美國國家安全委員會向川普提出一系列選項，其中驅逐外交官是最嚴厲的回應。川普已就此事與高層官員商討，包括駐俄大使洪博培 (Jon Huntsman)、聯邦調查局 (FBI) 局長克里斯托弗．雷 (Christopher Wray)、財長努欽 (Steven Mnuchin) 和防長馬蒂斯 (James Mattis)。

不過，消息來源指出，川普要先確定他的歐洲盟友採取類似措施對付俄羅斯，才會展開行動。

其中一名知情人士表示，在英國首相梅伊 (Theresa May) 對俄羅斯強硬斥責後，美國官員整個週末都在和歐洲方面制定對策。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、捷克、法國和德國等最快今 (26) 日驅逐俄外交官，回應英國首相梅伊要求。

《華盛頓郵報》引述歐盟資深外交官稱，鑑於英國早前宣佈驅逐 23 名俄外交官，華府也考慮相應地驅逐逾 20 人，以顯示美英團結，但此舉可能招致俄國作出對等報復。

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