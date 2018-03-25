美股重挫 台股續觀察美中貿易戰

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）美股持續重挫，台股23日大跌182點失守月線和季線。法人表示，台股短線需觀察國際股市是否止跌回穩，以及美中貿易戰後續發展。

美國總統川普對中國大陸採取高風險性的貿易對抗後，美股持續重挫。

道瓊工業指數23日終場下跌424.69點，或1.77%，收在23533.20點；標準普爾500指數下跌55.43點，或2.10%，收在2588.26點。以科技股為主的那斯達克指數下跌174.009點，或2.43%，收在6992.668點。

台股23日終場下跌182.51點，以10823.33點收盤，成交值新台幣1455.24億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超105.93億元。