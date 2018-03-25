iPhone傳可折疊設計 估2020年亮相

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果未來iPhone新品傳有眉目。外媒報導，蘋果可能在2020年推出可折疊的iPhone新品。市場先前也傳出韓國LG Display開發應用在新iPhone的可折疊OLED面板。
國外媒體網站CNBC引述美銀美林（Bank ofAmerica Merrill Lynch）報導，蘋果計畫在2年內推出具有革命性的iPhone設計，與亞洲夥伴合作可折疊式的iPhone產品。
報導引述分析師莫漢（Wamsi Mohan）投資筆記推測，蘋果正與供應鏈合作，有可能在2020年推出可折疊式的iPhone新品。
展望今年新款iPhone動向，莫漢投資筆記推測，今年秋季推出的新款iPhone，有機發光二極體（OLED）版本變化不大。
市場先前就傳出蘋果有意進軍可折疊iPhone。國外科技網站Patently Apple和英國每日郵報（Daily Mail）去年12月報導，蘋果在可折疊式iPhone技術設計逐漸明朗，在設計上，下一代可折疊iPhone可能會有2塊顯示螢幕，這2塊顯示螢幕可由一個軸承連結組合。
韓國財經網站The Investor去年10月引述The Bell報導，LG Display近期組成任務團隊，要開發可摺疊的有機發光二極體（OLED）面板，應用在新款的iPhone產品，規劃最快2020年推出可折疊式iPhone產品。
報導指出，LG Display約在2年前到3年前，已經開發出可摺疊OLED面板樣品，目前正積極提升耐久性和良率。
國外科技網站Patently Apple先前報導，蘋果開發可捲軸技術專利，能讓iPhone、iPad或是iPod捲起來。
報導指出，蘋果這項可把裝置捲起來的技術，能將雙鏡頭和麥克風設計在內，蘋果還很聰明地在裝置的柄狀物內部，設計灰塵刷，在裝置打開時，灰塵刷可以直接清理可撓式螢幕，不讓捲起來的裝置內藏灰塵或碎片，使捲縮進去的螢幕受損。（編輯：張均懋）1070326