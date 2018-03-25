iPhone傳可折疊設計 估2020年亮相

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果未來iPhone新品傳有眉目。外媒報導，蘋果可能在2020年推出可折疊的iPhone新品。市場先前也傳出韓國LG Display開發應用在新iPhone的可折疊OLED面板。

國外媒體網站CNBC引述美銀美林（Bank ofAmerica Merrill Lynch）報導，蘋果計畫在2年內推出具有革命性的iPhone設計，與亞洲夥伴合作可折疊式的iPhone產品。

報導引述分析師莫漢（Wamsi Mohan）投資筆記推測，蘋果正與供應鏈合作，有可能在2020年推出可折疊式的iPhone新品。