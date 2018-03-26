台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月26日

鴻海集團美國與中國面板布局未因美中貿易戰增溫而停歇，其中，鴻海董事長郭台銘個人投資的廣州增城超視堺 10.5 代廠近期陸續完成工程發包，明年投產，相關建廠小組也正推動美國威州廠明年啟用。

美中貿易戰疑慮加深，美股重挫。外資圈推演台股後市，提出「美撤銷關稅」、「各國聯手抵制美國」及「全球貿易戰」等三大情境，預期東協供應鏈、原物料類股、高殖利率及利基趨勢股，將成為新一波買盤焦點。

迎戰台新金，寶佳集團決定出馬徵求委託書。據了解，由於台新金本月突襲，把董事席次從九席減為七席，使得寶佳集團對談判死心，在最後時刻決定徵求委託書，且已鎖定龍頭券商元大證券為結盟對象。