台股盤前─恐慌氣氛緩和 亞股早盤跌勢收斂打強心針

在美中貿易戰的利空下，台股上周五跳空開低，終場指數下跌 182 點，收在 10823 點，跌破月線和季線支撐，成交值 1497 億元，周線下跌 204 點並終止連 2 紅，今 (26) 日開盤前觀察到上周五美股續跌，甫開盤的亞股中，日股跌幅 1%，不過，澳股跌 0.5% 左右，而韓股僅跌不到 0.3%，法人認為，儘管台股仍有賣壓，但市場並未有太恐慌的氣氛，不排除仍可望見開低但逐漸收斂跌幅的走勢。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2132 口至 6442 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 152 口至 45385 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1946 口至 11454 口。

觀察美股，由於市場擔憂美中貿易戰後續效應，無視正面經濟數據和政府避免關閉的相關利多消息，道瓊工業平均指數仍下跌 424.69 點或 1.77% 至 23533.20，周跌 5.7%，今年迄今跌幅也近 5%。

而 Nasdaq 指數下跌 174.01 點或 2.43% 至 6,992.67，周跌 6.5%；S&P500 指數下跌 55.43 點或 2.10% 至 2,588.26，周跌 6%，今年迄今下跌 3.2%。

消息面上，行政院政務委員鄧振中昨表示，台灣目前仍未爭取到美國鋼鋁高關稅豁免國家之列，會盡快安排與鋼鋁業者溝通，未來銷美產品不再使用中國大陸進口原物料，以爭取進入豁免名單。

美中貿易戰疑慮加深，外資圈推演台股後市，提出「美撤銷關稅」、「各國聯手抵制美國」和「全球貿易戰」等三大情境，預期東協供應鏈、原物料類股和高殖利率和利基趨勢股將成為新一波買盤焦點。

本周有密集法說會將進行，又以生技族群為主要觀察焦點，櫃買中心邀請包括國內人工關節製造商聯合骨科、醫療用品連鎖通路商杏一、醫美保養品牌廠達爾膚、新藥研發製造及銷售廠商中天生技、藥業代工大廠保瑞藥業，以及從事新藥開發的特色學名藥廠健亞等 6 家公司。

整體來看，法人認為，雖美股續跌，不過從台股上周五的表現來看，市場開低緩步收斂跌勢，並沒有出現太恐慌的氣氛，技術面目前雖不利可觀察指數能否維持在 2 月 6 日長黑 K 棒的頂端 10760 點。