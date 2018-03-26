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中央社

東森購物拚在地化 開賣台灣農特產品

中央社2018/03/26 08:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北26日電）面對淘寶、蝦皮等大陸電商崛起，東森國際旗下東森購物努力「在地化」，將於今天起在電視購物、購物網等通路推出「台灣好物商品週」活動，開賣台灣在地農特產品。

LINE在台已發展媒體、購物，並將瞄準金融、電信等領域，加上大陸電商挾著雄厚資本攻台。東森購物執行策略長王令麟日前表示，東森集團將會走不一樣的策略，發揮本土產業優勢，朝向在地化更扎實的方向努力；未來將提升東森購物自有、獨家商品，目前比例約8%，5年後將達到40%，東森購物整體營收目標做到新台幣400億元。

東森購物宣布，將於今天起在旗下電視購物、購物網等通路推出「台灣好物商品週」活動，包括富春山農場產銷履歷夏威夷草莓木瓜、永齡農場有機蔬果箱、台東縣政府輔導契作鮮採洛神花蜜、戰斧豬與高山茶等台灣在地農特產品，東森購物網也將同步開賣。

東森購物表示，日前開賣台灣在地生產的蜂膠抗敏感牙膏，就創下45天熱賣32萬條、換算可將牙膏推疊成2座101大樓高的紀錄。

農產品生產過剩時有所聞，東森購物日前也針對盛產過剩的新竹峨嵋鄉果農伸出援手，無償協助銷售峨眉桶柑，共計賣出近4000箱、8萬斤總計36萬顆的桶柑，每秒賣出150顆，超過2500人購買，幫助約3公頃的果園採收完成。

東森購物表示，往後也將持續關注農漁牧產品，不僅經常推廣，更會適時為生產過剩的農特產品伸出援手。(編輯：趙蔚蘭)070326

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