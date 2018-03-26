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中央社

英國脫歐衝擊金融業 比金融海嘯嚴重

中央社2018/03/26 09:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社倫敦26日綜合外電報導）調查結果發現，英國脫歐前景對金融業信心造成的傷害，持續時間比全球金融危機還長。全球金融海嘯不僅引發經濟衰退，也衝擊全球部分的大型銀行。

路透社報導，企業遊說團體英國工業總會（CBI）和資誠會計師事務所（PwC）訪調81家金融機構，今天公布的季度調查發現，它們的樂觀程度降至2007到2009年全球金融海嘯以來前所未見的水準，且下降趨勢持續更久。

調查結果發現，金融業2018年1月到3月樂觀指數為負17%，較去年12月止這一季的負22%高，當時創下2009年3月的負34%以來最低水準。全球金融危機時，這項指數最低一度來到負59%。

這是過去9季第8季樂觀指數呈負數，且標記連續2年信心下跌，比2007-2009年所見還要久，當時悲觀情緒連續了7個季度。

即便在截至3月的這季金融業營業額成長且聘僱需求增加，且下季還有進一步增加人力的計畫，仍出現上述調查結果。

英國工業總會首席經濟學家紐敦-史密斯（RainNewton-Smith）說：「過去3個月金融服務機構表現相當好，營業額和聘僱需求節節攀升，優於預期。」

但他說，脫歐這個議題「大到我們逃避不了」。

紐敦-史密斯表示，儘管倫敦和歐盟就過渡期達成協議，為企業換取更多時間，但當英國退出歐盟時，英國政府仍必須保護金融業在全球的領導地位。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070326

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