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中央社

鼎炫-KY配息5元 看好對岸智慧衡器市場

中央社2018/03/26 09:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北26日電）鼎炫-KY公布去年財報，全年合併營收新台幣14.69億元、稅後純益3.32億元、每股稅後純益(EPS)7.04元，每股擬配發現金股息5元。

鼎炫-KY表示，去年衡器事業因智能衡器新產品在研發技術領先同業，並取得包括歐盟及美國等國家相關認證，隨著客戶推動無人超市需求成長下取得更亮眼的訂單，營收持續穩步推升；EMI電子材料事業在終端客戶筆記型電腦及平板電腦穩定出貨下，維持微幅增長，帶動全年毛利率及營業利益率分別保持46%和31%高檔。

鼎炫-KY指出，看好中國大陸商用智能衡器市場的發展前景，隨著智能衡器新產品(POS秤、條碼秤、追溯秤、收銀秤等)推出後，除在3月新增廈門分公司，鎖定大型連鎖超商、超市、農貿農批等市場的蓬勃商機，並進一步於中國大陸七大區域設立營業處，建立代理銷售通路及售後服務據點。

鼎炫-KY對於今年第1季表現也持審慎樂觀看法，在衡器事業的部分，可望受惠於中國大陸食品追溯法規趨嚴，以及智能條碼秤通過歐盟和美國認證下，在中美歐3個市場取得更佳的銷售成長表現，並帶動智能衡器滲透率持續提升。

此外，電磁干擾(EMI)材料事業重慶川揚廠新建廠房工程即將落成，亦正積極與中國大陸、台灣等客戶洽談智慧電視、車用電子等電磁干擾(EMI)材料訂單，有機會在今年發揮效益。（編輯：郭萍英）1070326

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