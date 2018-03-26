鼎炫-KY配息5元 看好對岸智慧衡器市場

（中央社記者田裕斌台北26日電）鼎炫-KY公布去年財報，全年合併營收新台幣14.69億元、稅後純益3.32億元、每股稅後純益(EPS)7.04元，每股擬配發現金股息5元。

鼎炫-KY表示，去年衡器事業因智能衡器新產品在研發技術領先同業，並取得包括歐盟及美國等國家相關認證，隨著客戶推動無人超市需求成長下取得更亮眼的訂單，營收持續穩步推升；EMI電子材料事業在終端客戶筆記型電腦及平板電腦穩定出貨下，維持微幅增長，帶動全年毛利率及營業利益率分別保持46%和31%高檔。

鼎炫-KY指出，看好中國大陸商用智能衡器市場的發展前景，隨著智能衡器新產品(POS秤、條碼秤、追溯秤、收銀秤等)推出後，除在3月新增廈門分公司，鎖定大型連鎖超商、超市、農貿農批等市場的蓬勃商機，並進一步於中國大陸七大區域設立營業處，建立代理銷售通路及售後服務據點。