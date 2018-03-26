NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈女星好孕到？婚後首現身幸福肥國王好威　連10年擔任開幕戰投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
社會

驚！成大附近麥當勞廁所發現男屍　血水流出門外嚇壞民眾

社會中心／綜合報導2018/03/26 09:40
▲台南成功大學附近麥當勞廁所，昨（25）日深夜被發現一具男屍，血水流出門外，警方封鎖現場漏夜調查。（圖／翻攝自PTT）
▲台南成功大學附近麥當勞廁所，昨（25）日深夜被發現一具男屍，血水流出門外，警方封鎖現場漏夜調查。（圖／翻攝自PTT）

太嚇人！台南市東區成功大學附近一家 24 小時營業的麥當勞，昨（ 25 ）日深夜一樓廁所內被發現一具滿臉鮮血的男屍，血水流出門外、現場遺留一支注射針筒。警方獲報趕往現場，請死者妻子指認，查出死者為一名 46 歲邱姓男子，疑似因疾病死亡，漏夜封鎖現場請檢察官相驗，麥當勞也破例暫時打烊。

綜合媒體報導，昨晚深夜 11 時許，有民眾如廁時發現廁所門外有鮮血流出，通知店員處理，當時店員敲門無人回應，搬椅子自廁所門上方探頭查看，才發現一名臉上滿是鮮血的男子坐在馬桶上、頭部抵在廁所門板，無法推門進入，嚇得趕忙報警。

警消人員到場後破門而入，發現邱男已無生命跡象，一旁還有注射針筒，緊急封鎖現場，並從邱男身上證件發現其身分，通知邱男妻子到場指認。邱妻向警方供稱，邱男近兩年出現血便症狀，但不愛就醫，昨日下午 2 時許自行出門，家人不知其行蹤，未料會在深夜接獲噩耗。

警方漏夜封鎖現場調查，初步研判並非他殺，但因邱男無毒品前科，死因是否與地上遺留的針筒有關，仍需再釐清，案件今（ 26 ）日報驗。

由於該麥當勞平日有許多成大學生上門消費，事發後，此事在 PTT 台南版上引發討論，不少網友都嚇到直說「這間麥當勞變兇宅了...」、「真的假的拉？我常常去那耶 我不敢去廁所了...」、「聽到時嚇到發抖」。而該麥當勞在案發後暫停營業至今早 7 時，並貼出公告表示機器故障維修中。

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字成大麥當勞廁所男屍血水死亡
打架是性愛前戲！情侶炒飯邊互毆

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan