驚！成大附近麥當勞廁所發現男屍　血水流出門外嚇壞民眾

綜合媒體報導，昨晚深夜 11 時許，有民眾如廁時發現廁所門外有鮮血流出，通知店員處理，當時店員敲門無人回應，搬椅子自廁所門上方探頭查看，才發現一名臉上滿是鮮血的男子坐在馬桶上、頭部抵在廁所門板，無法推門進入，嚇得趕忙報警。

太嚇人！台南市東區成功大學附近一家 24 小時營業的麥當勞，昨（ 25 ）日深夜一樓廁所內被發現一具滿臉鮮血的男屍，血水流出門外、現場遺留一支注射針筒。警方獲報趕往現場，請死者妻子指認，查出死者為一名 46 歲邱姓男子，疑似因疾病死亡，漏夜封鎖現場請檢察官相驗，麥當勞也破例暫時打烊。

警消人員到場後破門而入，發現邱男已無生命跡象，一旁還有注射針筒，緊急封鎖現場，並從邱男身上證件發現其身分，通知邱男妻子到場指認。邱妻向警方供稱，邱男近兩年出現血便症狀，但不愛就醫，昨日下午 2 時許自行出門，家人不知其行蹤，未料會在深夜接獲噩耗。

警方漏夜封鎖現場調查，初步研判並非他殺，但因邱男無毒品前科，死因是否與地上遺留的針筒有關，仍需再釐清，案件今（ 26 ）日報驗。

由於該麥當勞平日有許多成大學生上門消費，事發後，此事在 PTT 台南版上引發討論，不少網友都嚇到直說「這間麥當勞變兇宅了...」、「真的假的拉？我常常去那耶 我不敢去廁所了...」、「聽到時嚇到發抖」。而該麥當勞在案發後暫停營業至今早 7 時，並貼出公告表示機器故障維修中。

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