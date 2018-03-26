美前議員：別只抗議槍枝暴力 學學CPR

道格拉斯中學17歲的學生龔薩雷茲（EmmaGonzalez）是運動領袖之一，她今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中：「這不是結束，這只是開始。」全美平均每年有超過3萬多人因槍枝相關因素死亡，她和其他學生都呼籲立法管槍。

法新社報導，上個月佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas HighSchool）爆發校園槍擊案，有17人喪命，槍枝管制議題因此再掀討論。昨天的反槍枝暴力行動延燒全美，是近20年來規模最大。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國一所中學上月爆發校園槍案，各地學生昨天走上街頭，呼籲管制槍枝，學生領袖也誓言將持續推動立法。但一名前參議員卻說，學生應該學學CPR，或自己找方法避免校園槍案。

另一名同校學生卡斯基（Cameron Kasky）說，雖然事發後第一時間，川普總統看似有意要採取更多行動，華府至今做的卻很有限。

川普執政團隊加強協助希望武裝學校教職員的州、為改善購槍背景審查的次要法規背書，以及增設校園安全委員會。但學生呼籲禁止攻擊型武器及高容量彈匣，並提高最低購槍年齡到21歲。

美聯社報導，前賓夕法尼亞州聯邦參議員桑托榮（Rick Santorum）今天表示，學生應該去學學心肺復甦術（CPR），或自己找其他方法來預防校園槍擊，而不是集結起來呼籲管制槍枝。

這位共和黨員在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「這些小孩別只是找別人來解決他們的問題，或許可以去上個心肺復甦術課程，或去學些暴力槍手出現時，能應付情況的方法。」

桑托榮在2012和2016年都參與過總統大選黨內提名，他說學生該努力停止團體中的霸凌現象，或學會應付槍手，而非要立法者立法保護他們。

桑托榮說：「他們採取行動，要別人立法。卻沒採取行動問自己：我身為一個個體，要怎麼應付這個問題？」他這番言論一出，便在社群媒體上招來一片罵聲。

網友@keith_pochick推文說：「我在創傷中心擔任內科醫師13年，當一人中槍後沒了脈搏，他的倖存率逼近零。不管是心肺復甦術、輸血或手術都救不了他。」

網友繼續說：「不過對桑托榮這種自大妄言的人來說，科學事實似乎沒那麼重要。」（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070326