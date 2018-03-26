NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星好孕到？婚後首現身幸福肥國王好威　連10年擔任開幕戰投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

美前議員：別只抗議槍枝暴力 學學CPR

中央社2018/03/26 09:31
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國一所中學上月爆發校園槍案，各地學生昨天走上街頭，呼籲管制槍枝，學生領袖也誓言將持續推動立法。但一名前參議員卻說，學生應該學學CPR，或自己找方法避免校園槍案。

法新社報導，上個月佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas HighSchool）爆發校園槍擊案，有17人喪命，槍枝管制議題因此再掀討論。昨天的反槍枝暴力行動延燒全美，是近20年來規模最大。

道格拉斯中學17歲的學生龔薩雷茲（EmmaGonzalez）是運動領袖之一，她今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目中：「這不是結束，這只是開始。」全美平均每年有超過3萬多人因槍枝相關因素死亡，她和其他學生都呼籲立法管槍。

另一名同校學生卡斯基（Cameron Kasky）說，雖然事發後第一時間，川普總統看似有意要採取更多行動，華府至今做的卻很有限。

川普執政團隊加強協助希望武裝學校教職員的州、為改善購槍背景審查的次要法規背書，以及增設校園安全委員會。但學生呼籲禁止攻擊型武器及高容量彈匣，並提高最低購槍年齡到21歲。

美聯社報導，前賓夕法尼亞州聯邦參議員桑托榮（Rick Santorum）今天表示，學生應該去學學心肺復甦術（CPR），或自己找其他方法來預防校園槍擊，而不是集結起來呼籲管制槍枝。

這位共和黨員在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「這些小孩別只是找別人來解決他們的問題，或許可以去上個心肺復甦術課程，或去學些暴力槍手出現時，能應付情況的方法。」

桑托榮在2012和2016年都參與過總統大選黨內提名，他說學生該努力停止團體中的霸凌現象，或學會應付槍手，而非要立法者立法保護他們。

桑托榮說：「他們採取行動，要別人立法。卻沒採取行動問自己：我身為一個個體，要怎麼應付這個問題？」他這番言論一出，便在社群媒體上招來一片罵聲。

網友@keith_pochick推文說：「我在創傷中心擔任內科醫師13年，當一人中槍後沒了脈搏，他的倖存率逼近零。不管是心肺復甦術、輸血或手術都救不了他。」

網友繼續說：「不過對桑托榮這種自大妄言的人來說，科學事實似乎沒那麼重要。」（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070326

鼎炫-KY配息5元 看好對...LINE AI平台有客製功...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan