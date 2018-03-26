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財經

台股早盤跌幅收斂、個股表現　聯發科強勢上揚

記者許家禎／台北報導2018/03/26 09:46
▲台北股市3月26日開盤跌39.76點，加權股價指數以10783.57點開出，不過隨後跌幅收斂，來到平盤以上。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市3月26日開盤跌39.76點，加權股價指數以10783.57點開出，不過隨後跌幅收斂，來到平盤以上。（圖／NOWnews 資料照片）

受到美股上周五走跌影響，台北股市今（26）日開盤跌39.76點，加權股價指數以10783.57點開出，不過隨後跌幅收斂，來到平盤以上。各類股部分，電子跌0.3%、金融跌0.2%，光電漲超過1%。個股部分，指標股台積電跌逾1%、鴻海跌0.5%、大立光漲2%以上。聯發科、群創與友達也同樣強勢。不過，宏碁、南亞科、新光金、長榮、開發金則遭到調節。

美國總統川普對大陸祭出課徵懲罰性關稅方案，美股持續下挫，上周五（23日）道瓊工業指數下跌424.69點或1.77%，收23533.20點。標準普爾500指數下跌55.43點或2.10%，收2588.26點。那斯達克指數下跌174.009點或2.43%，收6992.668點。費城半導體指數下跌45.06點或3.29%，收1323.92點。

台股上周五終場下跌182.51點，收在10823.33點，成交量為1461.32億元。而今日開盤跌39.76點，加權股價指數以10783.57點開出，隨後指數向上走升。各類股部分，電子跌0.3%、金融跌0.2%，光電漲超過1%。其他，生醫漲逾1%，而造紙、橡膠、汽車則跌近1%。

個股部分，指標股台積電跌逾1%，來到242.5元。鴻海跌0.5%，來到89.9元。大立光強勢漲2%以上，來到3475元。其他，聯發科漲超過1%，群創與友達分別漲0.7%與1.4%。至於宏碁跌逾1%、南亞科跌2%。早盤量大遭到調節的還有新光金、大同、長榮、開發金、智邦與三陽等。

關鍵字美股台股聯發科大立光早盤開盤
台股漲價題材支撐　貿易戰相對抗跌台股開跌　新台幣回升觸29.13

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