孫宏斌談樂視：已成典型妖股、虧錢別罵我

融創中國董事長孫宏斌辭去樂視網職務後，25 日首度接受中國媒體採訪，他表示樂視網現在已成一檔「典型的妖股」，因為「機搆投資者都走了，剩下的就是散戶在炒，游資在炒，挺要命的」。

21 世紀經濟報導，孫宏斌以自己一個朋友也殺入買了樂視網股票為例指出，機構投資者為什麼跑掉？（樂視網）虧了人民幣 100 多億嘛！（散戶）聽到消息就衝進去，風險太大了。

對於近期衝進去買樂視股票的投資者，孫宏斌坦言，「如果賺到錢，祝賀你；如果虧錢了，跟我沒關系，別罵我，我還想罵人呢。」



他更表示，辭去樂視職務後，「以後你罵我一句，我罵你 10 句！因為我虧得比你多。」