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孫宏斌談樂視：已成典型妖股、虧錢別罵我

鉅亨網2018/03/26 09:43
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融創中國董事長孫宏斌辭去樂視網職務後，25 日首度接受中國媒體採訪，他表示樂視網現在已成一檔「典型的妖股」，因為「機搆投資者都走了，剩下的就是散戶在炒，游資在炒，挺要命的」。

21 世紀經濟報導，孫宏斌以自己一個朋友也殺入買了樂視網股票為例指出，機構投資者為什麼跑掉？（樂視網）虧了人民幣 100 多億嘛！（散戶）聽到消息就衝進去，風險太大了。

對於近期衝進去買樂視股票的投資者，孫宏斌坦言，「如果賺到錢，祝賀你；如果虧錢了，跟我沒關系，別罵我，我還想罵人呢。」

他更表示，辭去樂視職務後，「以後你罵我一句，我罵你 10 句！因為我虧得比你多。」

孫宏斌還表示，自己提前辭任董事長也與此有關：「機構投資者跑光了，換手率極高，明顯有人在炒。很多投資者說因為看好我買入，省的抱了希望買入，將來股價再掉下來。樂視網 2017 年鉅虧 116 億人民幣，這種情況散戶還奔著我買，將來散戶虧了，我負不起這責任。」

身在其位時，委屈都往肚裡嚥了，而在辭去樂視職務之後，孫宏斌的態度明顯強硬了起來，被問及樂視目前最大的困難是什麼時，孫宏斌表示，「極度缺乏資金，已經資不抵債，現在樂視網有 75 億債權，今年很多要到期，很多都是樂視網非上市體系對上市公司的欠款。」

此外，版權攤銷、利息每年就有 20 多億，怎麼做都很困難，賺的錢根本不夠覆蓋利息和債務。現金流也沒有，利潤也沒有。

所以樂視應該怎麼辦？孫宏斌認為現在只剩三條路：

第一是破產重整這不影響上市地位，而且是成熟方案。但是這需要監管層、北京政府、法院三方支援。

第二是賣資產還債，維持上市地位。但是現在沒有資產可賣，如果後面還虧損，最後的結果可能還是退市。

最後是退市，但孫宏斌也不樂見。他表示，退市不退市他說了不算，而是依據創業板的退市規則，而現在樂視網情況，很有可能淨資產為負，有極大的退市風險。

孫宏斌認為，破產重整目前樂視網解決困境最好的方式，但要成功破產重整並不容易，這個需要監管層、北京政府、法院三方支援。他更不斷強調，退市是自己最不願意看到的結果。

 

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