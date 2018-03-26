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中央社

AV女星受訪談川普婚外情 自爆曾被人威脅

中央社2018/03/26 09:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國色情片女星「暴風女丹尼爾斯」在今天播出的訪談中宣稱，川普當選美國總統前與她發生過性關係，而且她2011年曾在停車場被不明男子威脅，要她別提起這段婚外情。

藝名「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的美國色情片女星柯立福（Stephanie Clifford）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）上表示，2006年曾與川普發生過一次性行為，川普當時未戴保險套，且她2011年有意出售她的故事時，曾在停車場被一名不明男子威脅，她當時正準備帶女兒去上健身課。

丹尼爾斯說：「有個人走過來對我說『別碰川普，忘了這件事』，然後他靠過來看看我女兒，並且說『真是漂亮的小女孩，她的媽媽要是出事那就不好了』。然後他就走了。」

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，丹尼爾斯表示，這件事讓她心慌意亂。

路透社報導，丹尼爾斯本月6日對川普提告，表示川普的律師要她簽下保密協議，讓她不能公開討論與川普的「親密關係」，但川普從未在協議上簽字。

白宮已否認川普與丹尼爾斯有婚外情，不過川普的律師柯恩（Michael Cohen）表示，2016年總統大選期間，他自掏腰包付給她13萬美元（約新台幣380萬元）。柯恩並未解釋為何要付這筆錢，也沒說川普是否知情。

丹尼爾斯在節目上被問到，為何要不斷簽聲明否認與川普的關係，她坦言這可能有損自己說法的可信度。

丹尼爾斯說：「我覺得被恐嚇到了且…老實說感覺是被脅迫。我不知道如何是好，所以我就簽了。」

法新社報導，丹尼爾斯表示，她與川普發生關係後，兩人有繼續連絡，因為「我把這想成一筆生意」，川普曾說會設法讓她參加自己主持的電視實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）。

至於為何現在才全盤托出，丹尼爾斯表示，她不認為自己是這波「我也是」（MeToo）反性騷擾與性侵運動的受害者，她只是想澄清真相。她堅稱：「我沒辦法接受別人當我是騙子。」

丹尼爾斯被問到如果川普看到這段訪問，她有何話告訴川普。她說：「他知道我說的是事實。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070326

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