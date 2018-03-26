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綠悅去年獲利腰斬 股息0.3元難符預期 股價創新低

鉅亨網2018/03/26 09:49
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中國 BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 (1262-TW) 去年全年財報出爐，稅後純益 7.65 億元，年衰退幅度高達 58.06%，每股純益為 4.69 元，該公司董事會決議擬每股擬配發 0.3 元現金股利，低於預期，股價今破底以 47.6 元創新低價。

綠悅 於 2016 年稅後賺進 18.25 億元，賺逾 1 個股本，配發每股 0.12 元的現金及 1 元的股票股利，合計為 1.12 元。而綠悅去年獲利大舉衰退，股利只配發現金 0.3 元，受股利配發偏低衝擊，綠悅股價今天早盤以低盤 48.3 元開出，盤中最低打到 47.6 元，創掛牌以來新低價。。

綠悅去年第 4 季稅後純益僅 676 萬元，創新低，全年財報營收 62.96 億元，毛利率 22.15%，年減 15.96 個百分點，稅後純益 7.65 億元，年衰退幅度高達 58.06%，每股純益為 4.69 元。

綠悅去年第 4 季營收為 14.29 億元，毛利率 14.12%，季增 6.51 個百分點，年減 24.84 個百分點，單季稅後純益 676 萬元，季減 92.37%，年減 98.74%，每股純益為 0.05 元。

綠悅主管表示，去年年出貨價格變動較大，主要因為 2017 年第 1 季 BOPA 市場報價創 3 年新高，下游庫存水位也大幅增加後，客戶購買意願開始趨緩，導致市場價格明顯回落，加上同業紛紛建置新產線擴產，市場供給增加，也造成公司 2017 第 2-3 季整體出貨價走弱，第 4 季則受上游原料價格翻揚帶動市場價格反彈。

今年第 1 季已進入 BOPA 的市場需求淡季，加上市場競爭劇烈影響，產品報價已有下滑走勢，綠悅前 2 月營收 8.9 億元，年減 34.66%。

綠悅日 K 線圖

 

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