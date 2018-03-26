綠悅去年獲利腰斬 股息0.3元難符預期 股價創新低

中國 BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 (1262-TW) 去年全年財報出爐，稅後純益 7.65 億元，年衰退幅度高達 58.06%，每股純益為 4.69 元，該公司董事會決議擬每股擬配發 0.3 元現金股利，低於預期，股價今破底以 47.6 元創新低價。

綠悅 於 2016 年稅後賺進 18.25 億元，賺逾 1 個股本，配發每股 0.12 元的現金及 1 元的股票股利，合計為 1.12 元。而綠悅去年獲利大舉衰退，股利只配發現金 0.3 元，受股利配發偏低衝擊，綠悅股價今天早盤以低盤 48.3 元開出，盤中最低打到 47.6 元，創掛牌以來新低價。。