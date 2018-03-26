中國原油期貨今日上市 分析師：有望開門紅

上週五 (23 日)，上海國際能源交易中心發佈了上市原油期貨合約的基準價：SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903 合約的掛盤基準價為每桶 416 元 (人民幣，下同)；SC1906、SC1909、SC1912、SC2003 合約的掛盤基準價為每桶 388 元；SC2006、SC2009、SC2012、SC2103 合約的掛盤基準價為每桶 375 元。

中國原油期貨今 (26) 日正式在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心上線交易，證監會主席劉士余將出席並致辭。期貨分析師指出，今上市有望開門紅，但後市警愓衝高回落風險。

根據上海國際能源交易中心原油期貨標準合約，原油期貨的交割品種為中質含硫原油，交易單元為每手 1000 桶，以人民幣計價，最小變動價位為每桶 0.1 元。

根據上海國際能源交易中心原油期貨標準合約，原油期貨的交割品種為中質含硫原油，交易單元為 1000 桶 / 手，以人民幣計價，最小變動價位為 0.1 元（人民幣）/ 桶。

據《關於上海國際能源交易中心原油期貨上市交易有關事項的通知》顯示，原油期貨交易時間為每週一至週五，09:00-10:15、10:30-11:30 和 13:30-15:00，連續交易時間為每週一至週五 21:00—次日 02:30。法定節假日前第一個工作日 (不包含週六和周日) 的連續交易時間段不進行交易；漲跌停板幅度為 5%，第一個交易日的漲跌停板幅度為基準價的 10%。

按照上期能源規定，上市首日保證金標準為 7%。據業內人士介紹，一般期貨公司出於風控考慮，會額外加收幾個百分點的保證金。如中銀國際期貨的原油期貨保證金標準便定為合約價值的 12%；東方匯金期貨則表示，公司原油期貨保證金收取標準為 14%，上市首日為 20%。

若以原油期貨 1809 等近月合約每桶 416 元的掛牌價計算，交易一手原油期貨，合約價值為每桶 41.6 萬元，若按保證金以 12% 為計算標準的話，交易一手原油期貨需保證金 4.99 萬元。

《中國證券報》引述國投安信期貨分析師鄭若金指出，因貿易摩擦催生通膨預期上升，地緣局勢等原因，國內原油期貨上市之初有望跟隨國際油價保持堅挺，上市當日有望開門紅。

邁科期貨也認為，從歷史上國內市場新合約上市後的表現看，原油期貨在上市後首個合約價格對國際主流期貨升水的概率較大。

不過，鄭若金提醒，後市需警惕衝高回落風險，亞太市場需求偏弱，中美貿易摩擦可能會對宏觀經濟造成一定衝擊，原油需求增速進一步被抑制，並且通膨預期升溫之後，市場對美國聯準會 (Fed) 升息預期也將升溫。

此外，過快上漲之後，盤面對地緣局勢的風險溢價過滿，技術層面也有調整需求。