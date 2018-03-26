俄購物中心大火 受困少女永別訊息曝光

（中央社莫斯科26日綜合外電報導）西伯利亞工業城克麥洛伏市一間購物中心驚傳大火，搜救行動仍在持續中，社群網站充斥許多受困孩童的求救或最後留言訊息，有一名女孩寫著「我們或許要向大家永別了」。

法新社和俄國媒體RT報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）證實，約有37人喪命，其中至少11人是兒童。

目擊者形容，人們意識到火勢開始延燒而驚慌失措，許多人在社群媒體上說，警報器當時並未響起，也沒有廣播警告說有火災發生。他們必須自己設法從購物中心頂樓逃生，當時四周已濃煙密布。