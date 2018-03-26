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中央社

俄購物中心大火 受困少女永別訊息曝光

中央社2018/03/26 09:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）西伯利亞工業城克麥洛伏市一間購物中心驚傳大火，搜救行動仍在持續中，社群網站充斥許多受困孩童的求救或最後留言訊息，有一名女孩寫著「我們或許要向大家永別了」。

法新社和俄國媒體RT報導，俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）證實，約有37人喪命，其中至少11人是兒童。

目擊者形容，人們意識到火勢開始延燒而驚慌失措，許多人在社群媒體上說，警報器當時並未響起，也沒有廣播警告說有火災發生。他們必須自己設法從購物中心頂樓逃生，當時四周已濃煙密布。

火災發生時，有數百人在克麥洛伏市（Kemerovo）的冬櫻花購物中心（Winter Cherry mall）裡，包括許多兒童。其中有些人將孩子獨自留在購物中心裡的其中一個影廳或是遊戲區。

這間購物中心昨天下午6時左右起火，過了午夜才獲得控制，火勢延燒大約1600平方公尺的面積。建築物嚴重損毀，屋頂和地板有一部分塌陷。

緊急事務處理當局表示，這場火災導致大約43人受傷，37人仍在醫院接受治療。據說目前約有69人下落不明，包括40名兒童。

俄羅斯媒體報導，有一名老師帶著8名學童到冬櫻花購物中心看電影，她將孩子們留在影廳觀賞動畫片，自己則在購物中心裡閒逛，火災發生時，這些孩子恐因找不到逃生出口葬身火場。

有些受困在購物中心裡的兒童，據傳曾打電話給爸媽或透過社群媒體與朋友聯繫。

根據俄國社群媒體網站VKontakte，網路上流傳一則據稱是一名13歲女孩留下的訊息，寫著「我們著火了，或許要向大家永別了」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070326

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