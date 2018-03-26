李凈瑜赴陸探監 傳達家人關心祝福

李凈瑜今天在桃園機場受訪表示，這次前往湖南赤山監獄探視李明哲，主要是傳達家人的關心與祝福。不過，依據獄方規定不可攜帶食物，因此這次並沒有特別為李明哲準備任何東西，只希望透過探訪帶給他自由世界的訊息。

李明哲遭陸方指控「顛覆國家政權罪」，去年11月28日一審宣判，李明哲被判5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，他當庭表示不上訴，日前被移監到湖南赤山監獄。

（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜，日前獲陸方同意給予一次性台胞證，今天上午前往桃園機場搭機到中國大陸，預計27日到赤山監獄探視李明哲，傳達家人的關心與祝福。

至於2月曾在臉書（Facebook）發文希望探視李明哲的母親郭秀秦，考量李明哲的父親健康不佳及經濟因素，因此不克赴陸。李凈瑜說，婆婆有請她代為轉達「爸爸非常思念他，每天都在問李明哲什麼時候回家」。

先前以「缺乏完整程序」為由，拒絕李凈瑜探視申請的陸方，在中國全國兩會（政協、人大）結束後，22日由台商協會轉知同意給予一次性台胞證。對此，李凈瑜指出，探監是每一個文明國家都應有的基本表徵，而中國大陸也沒有限制她在探監前的發言談話。

財團法人海峽交流基金會人員表示，考量前幾次赴陸李凈瑜遭跟蹤、拍攝，此行指派一名工作人員全程陪同。今天上午出發後，預計27日探視李明哲，並在28日返台。

行政院大陸委員會人員指出，政府已協請長沙台商協會做好李凈瑜在陸期間交通、接待及住宿等事項安排，並循兩岸既有正式管道聯繫陸方，讓李凈瑜順利到赤山監獄探視李明哲，同時請陸方確保李凈瑜及海基會人員在陸期間人身安全便利及平安返台。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070326