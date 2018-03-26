唐綺陽星座運勢週報／牡羊把握桃花　處女注意健康

【唐綺陽星座運勢週報3/26-4/1】

重要星象：火土即將合相，水、木依然逆行中，金、天合相入相位，金星即將進入金牛座，木、冥60度入相位

本周火土即將合相，感受到辛勞忙碌及時間緊迫的壓力，工作上要更有規劃，按照進度來執行。水、木依然逆行中，帶來懷舊氣息，有機會與老友相聚，也要注意3C產品、交通工具容易故障。金、天合相入相位，會改變邏輯看法與價值觀，也是更新思維的好時機。金星即將進入金牛座，牡羊要把握桃花的尾聲。木、冥60度入相位，大型的合作案紛紛開始啟動。



工作注意：雙子、天蠍、射手、魔羯

雙子：有遠方的計畫，為國際相關事務忙碌

天蠍：有突發性行程，計畫趕不上變化

射手：忙於應和別人，到處支援救火

魔羯：要搞定思考僵硬的老闆、長官



桃花注意：金牛、巨蟹、水瓶、雙魚

金牛：受到寵愛，切勿恃寵而驕

巨蟹：易有口角，別因氣話讓感情惡化

水瓶：因忙碌而冷落對方，或發展職場戀情

雙魚：做自己最迷人，不需為他人改變



財運注意：獅子、天秤

獅子：身價上漲，愈理愈有財

天秤：有貴人運，多聽貴人指點



健康注意：白羊 處女

白羊：小心健康流失，勿小看身體的警訊

處女：雜事多、睡眠差，影響美容與健康







周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

https://www.youtube.com/watch?v=nuMR0fDJemw