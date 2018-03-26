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娛樂

唐綺陽星座運勢週報／牡羊把握桃花　處女注意健康

文／唐綺陽2018/03/26 10:02
▲唐綺陽本周星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2018.01.29）
▲唐綺陽本周星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2018.01.29）

【唐綺陽星座運勢週報3/26-4/1】
重要星象：火土即將合相，水、木依然逆行中，金、天合相入相位，金星即將進入金牛座，木、冥60度入相位
本周火土即將合相，感受到辛勞忙碌及時間緊迫的壓力，工作上要更有規劃，按照進度來執行。水、木依然逆行中，帶來懷舊氣息，有機會與老友相聚，也要注意3C產品、交通工具容易故障。金、天合相入相位，會改變邏輯看法與價值觀，也是更新思維的好時機。金星即將進入金牛座，牡羊要把握桃花的尾聲。木、冥60度入相位，大型的合作案紛紛開始啟動。

工作注意：雙子、天蠍、射手、魔羯
雙子：有遠方的計畫，為國際相關事務忙碌
天蠍：有突發性行程，計畫趕不上變化
射手：忙於應和別人，到處支援救火
魔羯：要搞定思考僵硬的老闆、長官

桃花注意：金牛、巨蟹、水瓶、雙魚
金牛：受到寵愛，切勿恃寵而驕
巨蟹：易有口角，別因氣話讓感情惡化
水瓶：因忙碌而冷落對方，或發展職場戀情
雙魚：做自己最迷人，不需為他人改變

財運注意：獅子、天秤
獅子：身價上漲，愈理愈有財
天秤：有貴人運，多聽貴人指點

健康注意：白羊 處女
白羊：小心健康流失，勿小看身體的警訊
處女：雜事多、睡眠差，影響美容與健康



周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
https://www.youtube.com/watch?v=nuMR0fDJemw

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