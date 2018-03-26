NBA／甜瓜、喬治進攻當機　雷霆不敵拓荒者

目前在西區排在3、4名的拓荒者和雷霆，今(26)日進行交手，不過主場作戰的雷霆本場狀態低迷，兩大球星「甜瓜」Carmelo Anthony(安東尼)和Paul George(喬治)發揮都不理想，合計出手28次僅命中7球，三分線外更是12投全落空，冰冷的手感也導致雷霆最終以105:108落敗。
此役開打後客場作戰的拓荒者就打出24:18的精采開局，不過雷霆很快在第2節還以顏色，打出一波16:0的高潮，上半場結束拓荒者以57:52暫時領先雷霆。
易邊再戰後，戰局漸趨白熱化，雙方多人吃到技術犯規，第3節結束拓荒者的領先只剩下2分；最後時刻Russell Westbrook對飆拓荒者「雙槍」，終場前36.3秒他上籃追平比數，但CJ McCollum隨即跳投命中又幫助拓荒者取得超前。
隨後Anthony發生要命的傳球失誤，球權又回到拓荒者手裡，也斷送掉了雷霆最後的反攻機會，拓荒者最終以3分差驚險獲勝。
雷霆本場比賽完全靠著Westbrook一人苦撐，他20投9中得到23分，並且還有8籃板、9助攻、4抄截的「準大三元」成績；球星Paul George本場得到16分，命中率不理想、15投僅4中；而Anthony更慘，13投只有3中，拿下6分。兩人失常的表現是球隊落敗的主因。
至於拓荒者方面，Damian Lillard得到24分、7籃板、5助攻的全面成績，而投進關鍵跳投的McCollum，則是拿到全場最高的34分，雙槍火燙的發揮，也帶領球隊邁向勝利。