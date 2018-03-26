NBA／甜瓜、喬治進攻當機　雷霆不敵拓荒者

目前在西區排在3、4名的拓荒者和雷霆，今(26)日進行交手，不過主場作戰的雷霆本場狀態低迷，兩大球星「甜瓜」Carmelo Anthony(安東尼)和Paul George(喬治)發揮都不理想，合計出手28次僅命中7球，三分線外更是12投全落空，冰冷的手感也導致雷霆最終以105:108落敗。

此役開打後客場作戰的拓荒者就打出24:18的精采開局，不過雷霆很快在第2節還以顏色，打出一波16:0的高潮，上半場結束拓荒者以57:52暫時領先雷霆。

易邊再戰後，戰局漸趨白熱化，雙方多人吃到技術犯規，第3節結束拓荒者的領先只剩下2分；最後時刻Russell Westbrook對飆拓荒者「雙槍」，終場前36.3秒他上籃追平比數，但CJ McCollum隨即跳投命中又幫助拓荒者取得超前。