人行新舵手首秀 易綱3句話定調金融工作主軸

談及貨幣政策，易鋼預測中國今年通脹壓力比較溫和，而中國從高速增長轉向高品質發展階段，更注重品質的指標，例如經濟成長率在政府工作報告中是 6.5%，大陸將在這個大的框架下，執行穩健中性的貨幣政策。 金融業改革開放部分，易綱表示，大陸官方下一步將全面實施市場准入負面清單制度，也將放寬金融業的准入限制。易綱稱，「開放帶來進步，封閉必然落後。越是不開放的領域越容易落後，還不斷累積風險」。但他也強調，會將金融開放與防範金融風險並重。

易綱昨出席中國發展高層論壇 2018 年年會，對於當前金融領域存在的風險，易綱指出，宏觀上仍然存在著高槓杆風險、少數野蠻生長的金融控股集團存在風險等。他強調，依法合規打好防範和化解重大風險的攻堅戰，堅決守住不發生系統性風險的底線。

中國人民銀行新任行長易綱履新之後，25 日首度公開亮相，談及當前金融工作可概括為三句話：實施穩健中性的貨幣政策；推動金融業改革開放；打好防範化解重大風險攻堅戰，保持金融業整體穩定。

至於市場相當關注將放寬外資持股比可高於 49％的門檻，易綱強調，取消外資持股比限制並不意味著不再監管，而是會將外資與內資適用同樣的審慎監管架構，同時還將繼續推動金融市場雙向開放。

易綱表示，要深入推進利率市場化改革，培育金融市場基準利率體系的形成，健全市場利率的定價機制，完善人行的利率調控和傳導機制。過去人行的調控以數量型調控為主，易綱表示，將逐漸轉換為以價格型調控為主。儘管今年官方未設定廣義貨幣總計數（M2）年增率目標，但易綱強調，仍會確保 M2 增速、新增信貸和社會融資總額等合理增長。

另外易鋼還指出，部分領域和地區的金融「三亂」問題仍突出。此外，少數野蠻生長的金融控股集團存在著風險。抽逃資本、迴圈注資、虛假注資以及通過不當關聯交易進行利益輸送等問題較為突出，帶來跨機構跨市場跨業態傳染風險。



未來官方將堅定、抓緊推出金融機構資管業務的指導意見、金融控股公司管理辦法等制度，堅決取締非法金融活動，加強金融領域的准入管理。沒有經過管理部門批准，不得從事、或變相從事金融業務

在匯率方面，易綱稱，要穩步推進人民幣國際化。未來將有序推進資本項目開放，提高人民幣可自由使用的程度。