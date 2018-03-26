Apple Pencil傳出貨看千萬支 這產品幫大

報告指出，為強化低價版9.7吋iPad賣點，並與低價Android平板電腦有更多區隔，預期今年第2季量產的新款低價9.7吋iPad，可能支援Apple Pencil，進而帶動整體Apple Pencil出貨表現。

凱基投顧分析師郭明錤報告預測，今年ApplePencil整體出貨量可望顯著增加，達到900萬支到1000萬支，相較去年400萬支到450萬支大幅成長。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）蘋果Apple Pencil出貨看佳。分析師報告推測，今年第2季量產的低價版9.7吋iPad，可能支援Apple Pencil，今年蘋果觸控筆出貨上看1000萬支，台廠供應鏈也浮出檯面。

從iPad出貨分布來看，報告預期，配備3D感測元件的新款iPad Pro出貨時間，可能會落在今年第3季，因為出貨時間較晚，預估新款低價9.7吋iPad占今年整體iPad出貨比重約70%以上。

從Apple Pencil供應鏈來看，報告指出，仁寶（2324）預期可成為獨家組裝廠商，金屬機構件供應商新日興（3376）預期營收、產能利用率與獲利可望顯著受惠出貨動能。

此外，其他Apple Pencil台廠供應商包括提供主板的欣興（3037）、供應電池軟硬板的欣興與燿華（2367）、提供電池的新普（6121）與石英元件的晶技（3042）等。

市場也傳出未來iPhone可能支援Apple Pencil功能。郭明錤推測，未來iPhone螢幕尺寸變大，或許支援Apple Pencil的機率可能變高。不過今年新款iPhone支援Apple Pencil的機會不高。

Apple Pencil感測技術也有新進展。國外科技網站Patently Apple先前報導，Apple Pencil可以在辦公桌或是其他平面物體表面上畫圖或是書寫，新的感測技術就可感測相關數據透過傳輸，即時顯現在iMac電腦或是MacBook筆記型電腦螢幕上。

此外，蘋果傳出深耕聲學觸控檢波（acoustictouch detection）技術，結合飛時測距（time-of-flight）3D感測，以及聲學影像重建技術，可以應用在觸控筆等產品。（編輯：張均懋）1070326