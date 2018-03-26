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〈陸原油期上市〉原油為何以桶計量？原油基礎知識都在

鉅亨網2018/03/26 10:14
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1、原油種類有哪些？

根據不同的標準，原油可以進行以下分類：

按組成分類：石蠟基原油、環烷基原油和中間基原油三類；

按硫含量分類：超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四類；

按相對密度分類：輕質原油、中質原油、重質原油三類。

2、原油為何以桶來計量？ 桶和噸有什麼關係？

世界上最早兩處打出工業油流的地方都盛產葡萄酒，而且在本國都很有名氣。打出工業油流的人們不約而同用葡萄酒桶盛放剛打出來的原油。

1870 年，洛克菲勒成立標準石油公司，他們使用的是自己家族生產的葡萄酒木桶並且自立交貨規格，1 桶為 42 加侖。美國政府採取了英國商人和美國商人能共同接受的標準，即沿用洛克菲勒家族標準石油公司自行制定的標準，規定 42 加侖為 1 桶。這個標準的原油計量單位「桶」(每加侖為 3.7854L(美)，故 1 桶約 159 升) 就成為至今全世界普遍採用的原油交易單位。

然而，「桶」主要還是 OPEC 組織和英美等西方國家常用的原油計量單位，是以體積計量的。在中國和俄羅斯等國則是以重量計量的，使用「噸」作為原油計量單位。因為各地出產的原油密度不盡相同，所以一桶原油的重量也不盡相同，大約在 128-142 公斤之間。1 噸原油大約等於 7.0 至 7.8 桶。

3、全球每天的原油產量、消費量有多大？

根據國際能源署 (IEA) 的資料，2016 年全球每天的原油總需求為 9645 萬桶 / 天 ( 1236 -1378 萬噸 / 天)。總供給為 9690 萬桶 / 天 (1242-1384 萬噸 / 天)。其中，中國每天的原油總需求量為 155 萬噸 / 天，產量為 55 萬噸 / 天，相當於每天需求 1190 萬桶，每天供應 400 萬桶。

根據《BP 世界能源統計年鑒 2017》，2016 年全球每天的原油消費量為 9656 萬桶 (約 1210 萬噸)，同比增長 156 萬桶 / 天，消費量為 2011 年以來最高。產量增長創下 2011 年以來的新高，為

9215 萬桶 / 天 (約 1201 萬噸 / 天)，同比增長 45 萬桶 / 天。其中， 中國每天的原油消費量為 159 萬噸 / 天，產量為 55 萬噸 / 天，相當於每天消費 1238 萬桶，每天生產 400 萬桶。

4、世界上的原油還能開採多少年？

世界原油能開採多少年，一般用儲采比來衡量，即當年的剩餘探明經濟可采儲量與當年產量的比例。根據《BP 世界能源統計年鑒 2017》，世界原油探明儲量為 17067 億桶，原油消費量 352 億桶 / 年，那麼世界原油還可開採 48 年。

當然，世界原油到底還能開採多少年，取決於每年新發現的經濟可采儲量，如果新發現的儲量大於年開採量，儲采比還會增加。事實上，近年來世界原油的可采年限不但沒有減少，而且還在增加。

5、世界重要的原油生產、消費國家有哪些？

根據《BP 世界能源統計年鑒 2017》，主要的原油生產國家有沙特 12349 千桶 / 日，俄羅斯 11227 千桶 / 日，美國 12354 千桶 / 日， 伊朗 4600 千桶 / 日，中國 3999 千桶 / 日，加拿大 4460 千桶 / 日。

主要的原油消費國家有美國 19631 千桶 / 日，中國 12381 千桶 / 日，日本 4037 千桶 / 日，印度 4489 千桶 / 日，俄羅斯 3203 千桶 / 日，沙特 3906 千桶 / 日。

6、OPEC 參考的一攬子原油價什格體系？

OPEC 參考的一攬子原油包括 12 種原油，分別為：阿爾及利亞撒哈拉混合油、安哥拉的 Girassol、厄瓜多爾 Oriente 原油、伊朗重油、巴士拉輕油、科威特出口原油、利比亞的 Es Sider、奈及利亞邦尼輕油、卡達馬林、拉伯輕油、莫爾本原油和委內瑞拉的 Merey。

一攬子原油價格體系主要講 OPEC 的宗旨是，協調和統一各成員國的石油政策，並確定以最適宜的手段來維護它們各自和共同的利益。為使石油生產者與消費者的利益都得到保證，OPEC 實行石油生產配額制。為防止石油價格飆升，OPEC 可依據市場形勢增加其石油產量；為阻止石油價格下滑，OPEC 則可依據市場形勢減少其石油產量。

7、為什麼中東地區動盪對原油市場的影響大？

中東地區動盪對原油市場的影響大，主要是因為：

首先，中東地區的原油儲量巨大。沙烏地阿拉伯的原油儲量高達 2660 億桶，占世界總儲量的比例高達 15.7%，其日均產量目前約 1200 萬桶。其次，伊拉克、伊朗和科威特的儲量也分別高達 1431 億桶、1578 億桶和 1015 億桶。

其次，該地區的原油產量和出口量也很大，全球各大原油消費國對其依賴程度很高。據 OPEC2017 年 1 月份月報的資料顯示， OPEC 成員中中東產油國的日均產量為 2485 萬桶，占 OPEC 產量的近 77.7%，占世界總供應量的 25.8% 以上。

第三，該地區剩餘產能很大，因此對油價調控能力很強。沙烏地阿拉伯是目前擁有剩餘生產能力最大的國家，擁有對世界市場進行調控的能力，因此有人將沙特譽為「世界油市的中央銀行」。正因為如此，中東產油國國內局勢一旦發生動盪和出現社會動亂，對世界原油市場就會產生立竿見影的影響。例如 2012 年初歐盟宣佈將對伊朗實施制裁，立即導致國際原油價格出現大幅飆升。再如，2011 年利比亞戰亂導致利比亞原來日產 160 萬桶的原油供應一度幾近停止，給世界油市帶來衝擊並導致油價飆升。為此，沙特迅速提高產量以彌補利比亞供應中斷造成的空缺，對遏制世界油價進一步飆升起到了重要作用。

8、美國對原油市場的影響為什麼那麼大？

美國對原油市場影響大主要因為以下幾個方面：

1) 美國原油消耗量十分龐大，2016 年達到 1963.1 萬桶 / 日即 71.65 億桶 / 年， 位居世界第一。

2) 美國進口量很大，日進口達 945.0 萬桶，對全球原油市場的供需影響格局很強 1。

3) 美國綜合國力強，有能力且有需要通過各種方式影響油價，在世界能源政治中的地位舉足輕重。

4) 北美近期的葉岩氣技術發展有望飛速增加美國本土能源供給，實現美國能源的自給自足，甚至到 2020 年取代沙烏地阿拉伯，成為能源生產及出口大國。

9、美國有什麼管道能影響國際原油價格？

美國影響國際油價的方式有很多，包括但不局限於以下幾個：

第一，美國建立了完善的戰略儲備和商業儲備體系，以及庫存資料的定期發佈機制，同時依託國際能源署建立了戰略儲備的聯合動用機制。

第二，美國建立了發達的能源金融市場體系，其石油期貨價格成為了世界石油市場的風向標。

第三，美國有實力雄厚的跨國石油公司以及數量眾多的中小石油公司，為石油產業的發展奠定了基礎。

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