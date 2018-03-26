救國團遭指行騙學校 葉俊榮：政府會了解輔導

立法院內政委員會今天邀請葉俊榮、內政部次長花敬群列席，繼續逐條審查都市更新條例修正草案。葉俊榮會前受訪時說，人民團體運作過程一切要依法，若有違法內政部會進行了解，人民團體在自由民主環境下，盡量能公開、透明，若有任何異常情形，政府會了解、予以輔導。

自由時報今天報導，三二九青年節將屆，中國青年救國團去年自行籌組「中華民國各界慶祝107年青年節籌備委員會」，對外謊稱「該會係由總統府、行政院、內政部等部會推舉救國團擔任召委」，負責輔導青年節籌備委員會，並以公文欺騙全國各大專院校，讓校方誤以為青籌會活動，受總統府及官方指導。

（中央社記者陳俊華台北26日電）內政部長葉俊榮今天答復媒體詢問救國團自行籌組慶祝青年節籌委會，卻打著官方名義儼然成了詐騙集團表示，人民團體運作過程一切要依法，若有任何異常情形，政府會了解並輔導。

另外，葉俊榮說，都更是國人非常關注的議題，正在委員會中充分討論，從上次的會議中看出許多立委對於公辦都更、自劃單元等都很關注，討論後有些具體結果，雖然有些緩慢，但今天會加速進行。

他說，社會對都更制度信心不足，很容易產生過度防禦，會使制度在運行過程中容易卡關，現在希望給都更制度一條活路，透過對制度的詳細討論，趕快向國人提出，討論過程也不斷進行溝通，盼修法這個會期內盡快完成。

葉俊榮表示，整個都更制度是以公辦優先，活絡民辦都更，許多程序面、制度面問題今天都會有相當多討論。（編輯：溫貴香）1070326