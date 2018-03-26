NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星好孕到？婚後首現身幸福肥國王好威　連10年擔任開幕戰投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

個資外洩 民調：大多民眾不再信任臉書

中央社2018/03/26 10:02
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社舊金山／倫敦25日綜合外電報導）美國和德國今天公布的民調顯示，大多數民眾在隱私方面對臉書失去信任。臉書在英國和美國報紙刊登廣告向用戶致歉。

根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）今天公布的民調，不到一半美國人相信臉書會遵守美國隱私權規定；德國最暢銷的週日報紙「週日畫報」（Bild amSonntag）發現，60%德國人擔心臉書和其他社群媒體對民主造成負面影響。

道歉聲明被刊登在英國「觀察家報」（TheObserver）、「紐約時報」（The New York Times）、「華盛頓郵報」（Washington Post）與華爾街日報（Wall Street Journal），臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）為「破壞信任」致歉。

道歉聲明放上一個臉書小商標，並以白紙黑字寫道：「我們有責任保護你們的資料，如果我們辦不到，那麼我們並不值得。」

歐洲與美國政府逐漸加強監督臉書，同時臉書則試圖修復在用戶、廣告商、立法者與投資人間的名聲。

英國資料分析業者劍橋分析（CambridgeAnalytica）遭控不當存取臉書用戶資訊，藉以建立美國選民資料，之後這些資料被用來幫助川普在2016年大選當選總統。（譯者：周莉芳/核稿：鄭詩韻）1070326

Apple Pencil傳...救國團遭指行騙學校 葉俊榮...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan