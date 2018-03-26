個資外洩 民調：大多民眾不再信任臉書

根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）今天公布的民調，不到一半美國人相信臉書會遵守美國隱私權規定；德國最暢銷的週日報紙「週日畫報」（Bild amSonntag）發現，60%德國人擔心臉書和其他社群媒體對民主造成負面影響。

（中央社舊金山／倫敦25日綜合外電報導）美國和德國今天公布的民調顯示，大多數民眾在隱私方面對臉書失去信任。臉書在英國和美國報紙刊登廣告向用戶致歉。

道歉聲明放上一個臉書小商標，並以白紙黑字寫道：「我們有責任保護你們的資料，如果我們辦不到，那麼我們並不值得。」

歐洲與美國政府逐漸加強監督臉書，同時臉書則試圖修復在用戶、廣告商、立法者與投資人間的名聲。

英國資料分析業者劍橋分析（CambridgeAnalytica）遭控不當存取臉書用戶資訊，藉以建立美國選民資料，之後這些資料被用來幫助川普在2016年大選當選總統。（譯者：周莉芳/核稿：鄭詩韻）1070326