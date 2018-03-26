《網紅系列7》網路曬兒危機四伏　分享育兒經注意五大

媽咪網紅小宇麻麻跟EE媽，常在臉書分享育兒教養，從第一線工作者的角度觀察，在網路分享親子互動，其實對孩子而言，也帶來正面影響。

有別於年輕的正妹、鮮肉網紅，近年「媽媽網紅」興起，然而這些媽媽們在網路上「曬兒」的背後，卻也引發諸多爭議，如之前鬧得沸沸揚揚的「鰻魚家家酒」5歲女童哭泣認錯影片，以及男藝人宥勝撕毀2歲女兒玩具風波。專家建議，家長們在網路上分享育兒經前，應更注意兒女需求，避免造成孩子隱私困擾和安全問題。

小宇麻麻說，她的4歲女兒慢熟，在新環境或遇到陌生人都不說話，但跟著媽媽一起參加有趣活動跟拍影片後，女兒更勇於嘗試新事物，也變得更有自信。

EE媽觀察，拍影片能讓兒子吸收到很多事情，有些親子教養不會刻意談到的事情，像防走失，會因為拍影片而能藉機教育，因此對孩子也有正面影響。

對於網路曬兒的看法，小宇麻麻和EE媽也擔憂對孩子造成隱私困擾，因此兩人均不會在網路分享孩子的個資、行蹤跟裸照，或訓斥孩子的畫面。

小宇麻麻認為：「網路是公開的時代，就算不成立粉絲專頁，每個人也會在網路上分享自己的生活方式跟親子互動過程，在網路分享是一個普遍行為，最重要的是父母要如何保護孩子，以及教小孩如何自保。」「家長分享前要想一下，會不會對孩子造成影響，我覺得願意分享是好事情，但並非都把家裡的大小事情都挖出來說。」

EE媽表示，當初自己也因擔心家人的隱私受影響，糾結過是否要當媽咪網紅，但在經濟壓力下，最終仍選擇加入，不過自己都會堅持原則，避免拍攝家裡附近的景點，也不會讓爸媽曝光，加上由於兒子要上大班了，她亦思考是否不再讓兒子曝光，原因就是怕被其他小朋友言語霸凌，因此自己也慢慢嘗試轉型，希望能保護兒子的隱私。

除了第一線工作者的觀察，專家對於「親子部落客」或「媽媽網紅」網路曬兒的影響，也提出以下看法。

將孩子需求放首位 五大注意事項看這邊

兒童福利聯盟資源發展處主任陳雅惠表示，較擔心的是，因為孩子無法控制，要試吃試穿，等到孩子大一點，可能會不耐煩，這些都是親子部落客或媽媽網紅必須思考，以及要跟孩子達成共識的地方。

另外，陳雅惠說，親子之間最重視「親子互動」，當親子互動變成行業時，就可能會變成壓力，譬如孩子想吃飯，但媽媽想寫文字或照片，當媽媽把孩子的一舉一動PO上網後，可能會忽略在鏡頭之外的孩子狀況，加上媽媽也會在意社群網站的照片美醜、網友反應，而忽略孩子需求，建議應把孩子需求放第一位。再來，也要獲得其他家人同意，避免家庭關係緊張，並思考當孩子長大後，周遭其他人如何看待孩子。

陳雅惠指出，若父母想在網路上分享親子互動時，可參考以下注意事項，避免造成孩子困擾。

第一、勿刊登孩子的不當照片，不應為了博點閱率而造成傷害。

第二、注意孩子的安全，不洩漏個資地點或就讀學校。

第三、隱私設定需允許改變功能，讓孩子也有權利刪照片。

第四、尊重其他孩子的隱私權，勿隨意張貼其他孩子的照片。

第五、避免不好的社群或色情網站，這些網站恐會盜用圖片作不法用途，PO照前先用浮水印處理。

陳雅惠表示，當父母要將「網紅」或「部落客」當成行業前，除了思考商品有無賣點或如何獲得生意，要先做好這些準備， 將孩子的安全隱私要放在第一位，並取得周邊親友共識，並思考是否有能力接受網友攻擊，當這些都準備好後，媽媽若能從工作中獲得自信，也是件好事。

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