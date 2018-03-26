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《網紅系列7》網路曬兒危機四伏　分享育兒經注意五大

今日觀點2018/03/26 10:00
《網紅系列7》網路曬兒危機四伏　分享育兒經注意五大事項（圖／今日觀點）
《網紅系列7》網路曬兒危機四伏　分享育兒經注意五大事項（圖／今日觀點）

有別於年輕的正妹、鮮肉網紅，近年「媽媽網紅」興起，然而這些媽媽們在網路上「曬兒」的背後，卻也引發諸多爭議，如之前鬧得沸沸揚揚的「鰻魚家家酒」5歲女童哭泣認錯影片，以及男藝人宥勝撕毀2歲女兒玩具風波。專家建議，家長們在網路上分享育兒經前，應更注意兒女需求，避免造成孩子隱私困擾和安全問題。

網路分享親子互動　孩子接觸新事物更有自信

媽咪網紅小宇麻麻跟EE媽，常在臉書分享育兒教養，從第一線工作者的角度觀察，在網路分享親子互動，其實對孩子而言，也帶來正面影響。

小宇麻麻說，她的4歲女兒慢熟，在新環境或遇到陌生人都不說話，但跟著媽媽一起參加有趣活動跟拍影片後，女兒更勇於嘗試新事物，也變得更有自信。

EE媽觀察，拍影片能讓兒子吸收到很多事情，有些親子教養不會刻意談到的事情，像防走失，會因為拍影片而能藉機教育，因此對孩子也有正面影響。

對於網路曬兒的看法，小宇麻麻和EE媽也擔憂對孩子造成隱私困擾，因此兩人均不會在網路分享孩子的個資、行蹤跟裸照，或訓斥孩子的畫面。

小宇麻麻認為：「網路是公開的時代，就算不成立粉絲專頁，每個人也會在網路上分享自己的生活方式跟親子互動過程，在網路分享是一個普遍行為，最重要的是父母要如何保護孩子，以及教小孩如何自保。」「家長分享前要想一下，會不會對孩子造成影響，我覺得願意分享是好事情，但並非都把家裡的大小事情都挖出來說。」

EE媽表示，當初自己也因擔心家人的隱私受影響，糾結過是否要當媽咪網紅，但在經濟壓力下，最終仍選擇加入，不過自己都會堅持原則，避免拍攝家裡附近的景點，也不會讓爸媽曝光，加上由於兒子要上大班了，她亦思考是否不再讓兒子曝光，原因就是怕被其他小朋友言語霸凌，因此自己也慢慢嘗試轉型，希望能保護兒子的隱私。

▲當前家長在網路曬兒很普遍，PO照片除了自己還子的隱私安全，也勿隨意張貼其他孩子的照片。圖取自pixabay
▲家長PO照片前，要盡量避免洩漏孩子個資或裸照。圖取自pixabay

除了第一線工作者的觀察，專家對於「親子部落客」或「媽媽網紅」網路曬兒的影響，也提出以下看法。

將孩子需求放首位　五大注意事項看這邊

兒童福利聯盟資源發展處主任陳雅惠表示，較擔心的是，因為孩子無法控制，要試吃試穿，等到孩子大一點，可能會不耐煩，這些都是親子部落客或媽媽網紅必須思考，以及要跟孩子達成共識的地方。

另外，陳雅惠說，親子之間最重視「親子互動」，當親子互動變成行業時，就可能會變成壓力，譬如孩子想吃飯，但媽媽想寫文字或照片，當媽媽把孩子的一舉一動PO上網後，可能會忽略在鏡頭之外的孩子狀況，加上媽媽也會在意社群網站的照片美醜、網友反應，而忽略孩子需求，建議應把孩子需求放第一位。再來，也要獲得其他家人同意，避免家庭關係緊張，並思考當孩子長大後，周遭其他人如何看待孩子。

▲兒童福利聯盟資源發展處主任陳雅惠表示，當媽媽把孩子的一舉一動PO上網後，可能會忽略在鏡頭之外的孩子狀況，建議應把孩子需求放首位。圖取自pixabay
▲兒童福利聯盟資源發展處主任陳雅惠表示，當媽媽把孩子的一舉一動PO上網後，可能會忽略在鏡頭之外的孩子狀況，建議應把孩子需求放首位。圖取自pixabay

陳雅惠指出，若父母想在網路上分享親子互動時，可參考以下注意事項，避免造成孩子困擾。

第一、勿刊登孩子的不當照片，不應為了博點閱率而造成傷害。

第二、注意孩子的安全，不洩漏個資地點或就讀學校。

第三、隱私設定需允許改變功能，讓孩子也有權利刪照片。

第四、尊重其他孩子的隱私權，勿隨意張貼其他孩子的照片。

第五、避免不好的社群或色情網站，這些網站恐會盜用圖片作不法用途，PO照前先用浮水印處理。

陳雅惠表示，當父母要將「網紅」或「部落客」當成行業前，除了思考商品有無賣點或如何獲得生意，要先做好這些準備， 將孩子的安全隱私要放在第一位，並取得周邊親友共識，並思考是否有能力接受網友攻擊，當這些都準備好後，媽媽若能從工作中獲得自信，也是件好事。

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關鍵字兒童福利聯盟媽咪網紅網友攻擊網路曬兒色情網站認同部落客隱私
《網紅系列6》媽咪網紅／經...

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