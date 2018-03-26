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財經

中美貿易戰引發股市震盪　財長：不會要求公股銀行護盤

記者顏真真／台北報導2018/03/26 10:30
▲財政部長許虞哲。（圖／NOWnews）
▲財政部長許虞哲。（圖／NOWnews）

中美貿易戰一觸即發，引發國際股匯市動盪，不過，財政部長許虞哲今（26）日在立法院財委會表示，台股已上萬點，加上公股銀行有自己的財務操作，「我不會要求他們進場護盤」，至於台股跌到一個程度會要他們進場嗎？他強調公股銀行具有專業，會根據自己的財務操作，有利就會自己進場。

國民黨立委曾銘宗今日在立法院財委會質詢最近中美貿易大戰，股市隨時有回檔可能，財政部會不會請泛公股銀行進場護盤？許虞哲明確回應「不會」，事實上公股銀行會視財務操作去做，「我不會要求他們去護盤」，而且現在台股也1萬多點。

曾銘宗進一步則追問，若台股跌到某程度，財政部會要求公股銀行進場嗎？許虞哲強調，公股銀行本身具有專業，會依據自己的財務操作，有利他們就會自己進場。

此外，根據國安基金條例進場護盤有4大條件包括國內外發生重大經濟件事、國際資金幅移動、顯著影響民眾信心及市場有失序之虞，財政部才能建請行政院副院長召開國安基金委員會。

曾銘宗也詢問許虞哲歷年國安基金進場護盤的台股平均是多少點？許虞哲表示，在6000多點至7000點左右，目前看來上周五有跌一些，但基本上股市是滿穩定的狀況。

民進黨立委吳秉叡質詢問中美貿易戰，台灣夾在中間只有危機嗎？還是也有機會？很多製造業到大陸製造，然後從大陸出口至美國，台灣也可以吸引製造業回流台灣？美國現在就在做，對此，許虞哲指出，所以出口要分散，透過大陸出口的部分會受影響，但其實出口不一定要透過大陸出口。

關鍵字財政部中美貿易戰台股股市財政部長許虞哲製造業
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