中美貿易戰引發股市震盪　財長：不會要求公股銀行護盤

中美貿易戰一觸即發，引發國際股匯市動盪，不過，財政部長許虞哲今（26）日在立法院財委會表示，台股已上萬點，加上公股銀行有自己的財務操作，「我不會要求他們進場護盤」，至於台股跌到一個程度會要他們進場嗎？他強調公股銀行具有專業，會根據自己的財務操作，有利就會自己進場。

國民黨立委曾銘宗今日在立法院財委會質詢最近中美貿易大戰，股市隨時有回檔可能，財政部會不會請泛公股銀行進場護盤？許虞哲明確回應「不會」，事實上公股銀行會視財務操作去做，「我不會要求他們去護盤」，而且現在台股也1萬多點。