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西半部空氣品質拉警報 4電廠降載減排

中央社2018/03/26 10:11
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）環保署空氣品質監測網今天上午9時更新資訊，西半部地區已有33個測站空氣品質拉警報，環保署表示，台電已預擬台中、協和、林口及興達電廠自主降載減排。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天西半部測站空氣品質一片橘紅，包含竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區已經有多個測站空氣品質達到橘色等級，包含苗栗、豐原、沙鹿、二林、新營、橋頭等28個測站。

彰化、崙背、麥寮、台西及大寮5個測站更達到紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，由於竹苗、中部、雲嘉南、高屏地區已1/3以上測站達二級預警，台電公司也預擬台中、協和、林口及興達電廠自主降載減排。

台中、協和、林口及興達電廠可減排時段為上午7時至下午5時，台中電廠降載量共1100MW，含歲（檢）修1100MW（G1、G7）；協和電廠降載量共1160MW，含歲（檢）修500MW（G3）、非歲（檢）修660MW（G1、G2、G4）。

林口電廠降載量共800MW，含歲（檢）修800MW（G1）；興達電廠降載量共600MW，含歲（檢）修550MW（G3）、非歲（檢）修50MW（G1）。（編輯：施燕飛/管中維）1070326

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