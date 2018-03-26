西半部空氣品質拉警報 4電廠降載減排

（中央社記者吳欣紜台北26日電）環保署空氣品質監測網今天上午9時更新資訊，西半部地區已有33個測站空氣品質拉警報，環保署表示，台電已預擬台中、協和、林口及興達電廠自主降載減排。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天西半部測站空氣品質一片橘紅，包含竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區已經有多個測站空氣品質達到橘色等級，包含苗栗、豐原、沙鹿、二林、新營、橋頭等28個測站。

彰化、崙背、麥寮、台西及大寮5個測站更達到紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，由於竹苗、中部、雲嘉南、高屏地區已1/3以上測站達二級預警，台電公司也預擬台中、協和、林口及興達電廠自主降載減排。