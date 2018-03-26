呂秀蓮爆料柯文哲接受中共招待　陳芳明怒斥：非常沒格調

陳芳明指出，呂秀蓮爆料柯文哲接受中共招待，遠赴延安參觀毛澤東故居，這樣的爆料非常沒有格調。因為他在四年前的臉書，亦即 2013 年八月就已經貼出照片過。

前副總統呂秀蓮爆料台北市長柯文哲曾經接受對岸中共的「招待」，引發政壇議論。政治大學台灣文學研究所教授，也是民進黨前文宣部主任陳芳明表示，民主政治要有格調，呂秀蓮的做法非常沒有格調。

那次訪問，還有現任的國史館館長吳密察，以及台大外文系教授廖咸浩，他們都應當時的監委黃煌雄之邀，一起去北京參加蔣渭水研討會，柯文哲也一起同行。當時，台北的大批媒體記者也追到北京，想要知道柯文哲是否參選台北市長。

陳芳明說，他不知道這樣是犯了怎樣的天條？如果柯文哲通匪，他們豈不是也要連坐嗎？

陳芳明指出，身為民主運動前輩的呂秀蓮，曾經被國民黨羅織而坐牢，這也是他一直尊敬的前輩，而且也始終記得他們的貢獻。如果過去威權時代的羅織是錯誤的，現在是民主的時代，就不應該套用國民黨的污衊手法。

陳芳明表示，尤其現在民進黨正高舉轉型正義的旗幟，什麼是公平？什麼是正義？相信深受迫害的呂秀蓮非常明白。每次到了選舉，許多參選者都暴露了黑暗的內心思維，對任何假想敵道德審判。為了打擊對手，可以製造任何罪名，這種作法已經嚴重偏離真正的民主原則。尤其現在是民進黨執政時期，請給台灣社會示範什麼是真正的公平與正義吧。