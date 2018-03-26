不想用臉書？別擔心 臉書教你如何下載存儲的個資

《CNBC》報導，大眾於社交網站臉書 Facebook (FB-US) 進行的每一次互動似乎都被存儲了起來，包括每次登錄時、狀態更新、點擊過的廣告、受邀參加的活動、關注的人員列表、朋友、家鄉、或每次用戶所發送或接收到訊息等。

基本上用戶在臉書上所做的一切似乎都被完封不動的保留下來，而這些都是臉書可用來更多了解用戶的數據。如他人未經授權過目數據時，也可以學到很多有關於用戶的知識，如近期不斷引爆的醜聞內幕。

臉書週五（23 日）股價下跌 3.34% 來到 159.39 美元。