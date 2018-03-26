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不想用臉書？別擔心 臉書教你如何下載存儲的個資

鉅亨網2018/03/26 10:23
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《CNBC》報導，大眾於社交網站臉書 Facebook (FB-US) 進行的每一次互動似乎都被存儲了起來，包括每次登錄時、狀態更新、點擊過的廣告、受邀參加的活動、關注的人員列表、朋友、家鄉、或每次用戶所發送或接收到訊息等。

基本上用戶在臉書上所做的一切似乎都被完封不動的保留下來，而這些都是臉書可用來更多了解用戶的數據。如他人未經授權過目數據時，也可以學到很多有關於用戶的知識，如近期不斷引爆的醜聞內幕。

臉書週五（23 日）股價下跌 3.34% 來到 159.39 美元。

臉書股價日線趨勢圖

令人驚訝的是有多少數據存在，包括從簽到到聊天對話、保存的信用卡號碼、電話號碼、照片等等，時間可以追溯到 2005 年的訊息。

以下是如何查看臉書擁有的用戶資料，及如何下載自己的訊息資料檔案。特別是如果打算遺棄帳戶的用戶，也可以存底保留那些青春的回憶。

下載個資操作：

要了解臉書擁有的內容，請查看標題為「存取您的臉書資料」頁面。

- 轉到「設置（選項）」。
- 點擊「下載你的臉書資料副本」。
- 點擊「下載檔案」。
- 這可能需要幾分鐘時間，但是當你的檔案準備就緒時，臉書會提醒你。
- 點擊「下載檔案」，並將一個 zip 文件下載到您的電腦上。
- 通過打開文件夾內的每個文件瀏覽該存檔。

臉書儲存的資料 / 圖：臉書
臉書儲存的資料 / 圖：臉書
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