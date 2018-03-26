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政治

朱立倫會劉結一　陸委會質疑未先報備

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/26 10:31
▲新北市長朱立倫率市府團隊前往中國大陸進行城市交流，26日會晤新任國台辦主任劉結一。（資料照片／記者陳志仁攝）
▲新北市長朱立倫率市府團隊前往中國大陸進行城市交流，26日會晤新任國台辦主任劉結一。（資料照片／記者陳志仁攝）

新北市長朱立倫率團前往大陸進行訪問，今（26）日將會晤新任國台辦主任劉結一，這也是劉結一上任後，第一位安排約見的台灣政壇人士，對此，民進黨立委趙天麟表示，兩人見面很正常，但朱立倫事前以「客隨主便」為名，並沒有做事先報備，徒增很多疑慮，對兩岸關係一點幫助都沒有。

劉結一上午在上海「虹橋迎賓館」，會見並設宴接待朱立倫。朱立倫強調此行是「客隨主便」，陸委會則質疑，新北市申請赴陸時並未提及朱劉會行程，兩岸城市交流應守相關規範，不應涉及其他兩岸事務等議題。

對此，趙天麟說，這樣的作法，其實不只對民進黨官方交流有影響，對國民黨內，也顯示對現任主席吳敦義有差別待遇，對中共來說，或許是個統戰的作為， 但對於友善、合理、常態化的兩岸關係是沒有幫助。

對於朱立倫搶在陸委會主委陳明通之前，先會見劉結一，趙天麟指出，目前兩岸基於沒有政治基礎的前提下，還是處於暫時冷和的狀態，朱立倫是以城市交流為名，不是以政黨交流為名前往，如果他事前能多一點跟政府和執政黨互動，少一點被對方進行統戰的作為，對朱立倫在台灣社會的肯定會更高。

國民黨立院黨團書記長李彥秀則說，兩岸城市交流是互相樂見的，不論是台北市的雙城論壇，還是新北市城市交流，大家應該是要樂觀其成才對。

李彥秀表示，朱立倫只是市長，不涉及兩岸事務的談判，陳明通大可不用杞人憂天，擔心自己在陸委會的角色被架空，倒是陳明通要去思考，如何去處理兩岸僵局，讓陸委會的角色發揮在兩岸溝通上。

至於黨內是否有兩個太陽的問題？李彥秀則說，因為民進黨對處理兩岸僵局沒有任何能力，這個部分國民黨不分主席、市長，大家齊頭努力，沒有兩個太陽的問題。

國民黨立委曾銘宗也說，民進黨對兩岸問題束手無策，所以不要羨慕去「卡」朱立倫。至於外界質疑，現在黨內有兩個太陽之爭，曾則說，不要這樣聯想，朱立倫是「客隨主便」循地主國安排的方式進行。

關鍵字朱立倫劉結一陳明通李彥秀趙天麟
呂爆柯p接受中共招待　他斥沒格調

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