朱立倫會劉結一　陸委會質疑未先報備

新北市長朱立倫率團前往大陸進行訪問，今（26）日將會晤新任國台辦主任劉結一，這也是劉結一上任後，第一位安排約見的台灣政壇人士，對此，民進黨立委趙天麟表示，兩人見面很正常，但朱立倫事前以「客隨主便」為名，並沒有做事先報備，徒增很多疑慮，對兩岸關係一點幫助都沒有。

劉結一上午在上海「虹橋迎賓館」，會見並設宴接待朱立倫。朱立倫強調此行是「客隨主便」，陸委會則質疑，新北市申請赴陸時並未提及朱劉會行程，兩岸城市交流應守相關規範，不應涉及其他兩岸事務等議題。

對此，趙天麟說，這樣的作法，其實不只對民進黨官方交流有影響，對國民黨內，也顯示對現任主席吳敦義有差別待遇，對中共來說，或許是個統戰的作為， 但對於友善、合理、常態化的兩岸關係是沒有幫助。