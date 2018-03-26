上銀獲5大外資聯手唱多 認購權證爆大量人氣居冠

在 5 大外資聯手調高上銀 (2049-TW) 目標價後，上銀今 (26) 日盤中無畏台股震盪走勢，盤中衝破 400 元關卡，漲幅超過 4%，並帶帶動工具機族群走強，權證市場也湧入多方買盤搶進布局，開盤不到一小時認購量已突破 1.2 億元創近期罕見新高，在認購市場上交投居冠。

上銀去年稅後純益 27.38 億元，年增 106.3%，創歷年次高，每股純益 (EPS)9.77 元。

展望今年，上銀董事長卓永財已表今年上半年業績會比去年同期佳，也將較去年下半年優，目前生產線到今年底前均已滿單，隨著新產能持續開出，營運呈逐月增溫走勢。