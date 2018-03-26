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上銀獲5大外資聯手唱多 認購權證爆大量人氣居冠

鉅亨網2018/03/26 10:32
鉅亨網 / NOWnews
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在 5 大外資聯手調高上銀 (2049-TW) 目標價後，上銀今 (26) 日盤中無畏台股震盪走勢，盤中衝破 400 元關卡，漲幅超過 4%，並帶帶動工具機族群走強，權證市場也湧入多方買盤搶進布局，開盤不到一小時認購量已突破 1.2 億元創近期罕見新高，在認購市場上交投居冠。

上銀去年稅後純益 27.38 億元，年增 106.3%，創歷年次高，每股純益 (EPS)9.77 元。

展望今年，上銀董事長卓永財已表今年上半年業績會比去年同期佳，也將較去年下半年優，目前生產線到今年底前均已滿單，隨著新產能持續開出，營運呈逐月增溫走勢。

對於中美貿易戰議題，上銀回應在中國製造的機械銷售鎖定內需市場，並無外銷美國，因此對上銀並無直接影響。

上銀今年新產能將大增，包括台中精機園區、雲林科技園區、嘉義大埔美園區和大陸蘇州都有新廠和新產能開出，其中台中精密機械二期園區新廠現正裝機中，預計 5 月投產，而蘇州一期廠新產能持續開出，二期廠將提前於年底啟動建廠。

在後市展望樂觀的情勢下，5 大外資聯手調高目標價，最高是瑞信和摩根士丹利證券，上看 490 元，顯示有望奪回工具機股王寶座。

投資人或看好上銀後市表現，並有意以權證擴大獲利槓桿，可留意上銀統一 7B 購 01(073783-TW)、上銀富邦 7A 購 02(075717-TW) 和上銀群益 79 購 02(074157-TW)。

上銀相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
上銀相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
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