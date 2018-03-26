美國財長梅努欽：相信能與中國達成協議 避免貿易戰

美中貿易戰疑雲籠罩 3 天之後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周日表示，他樂觀相信，美國與中國能夠達成協議，從而避免美國對至少 500 億美元進口中國商品徵收關稅。

梅努欽在接受《Fox News Sunday》 專訪時說：「我們正和他們進行有建設性的談話，對於達成協議，我保持一種謹慎樂觀的態度。」

另據《華爾街日報》報導，消息人士透露，中美已經啟動磋商，討論改善美國對中國的市場准入。

川普上周四還指示梅努欽，要在 60 天內向中國公司提出新的投資限制措施，以保護美國的戰略技術。川普希望至少減少美國對中國貿易逆差 1000 億美元。