NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星好孕到？婚後首現身幸福肥國王好威　連10年擔任開幕戰投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

美國財長梅努欽：相信能與中國達成協議 避免貿易戰

鉅亨網2018/03/26 10:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

美中貿易戰疑雲籠罩 3 天之後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周日表示，他樂觀相信，美國與中國能夠達成協議，從而避免美國對至少 500 億美元進口中國商品徵收關稅。

梅努欽在接受《Fox News Sunday》 專訪時說：「我們正和他們進行有建設性的談話，對於達成協議，我保持一種謹慎樂觀的態度。」

另據《華爾街日報》報導，消息人士透露，中美已經啟動磋商，討論改善美國對中國的市場准入。

川普上周四還指示梅努欽，要在 60 天內向中國公司提出新的投資限制措施，以保護美國的戰略技術。川普希望至少減少美國對中國貿易逆差 1000 億美元。

北京已宣布對美國徵收 30 億美元商品關稅，以回應先前對鋼鋁產品的課稅。儘管多數分析師認為，北京的回應相當節制，不過中國仍可能有後續行動。中國前商務部副部長魏建國表示，中國正在研究進一步的進口關稅名單，可能包括飛機、晶片等等。

梅努欽指出，中美兩國同意在一定程度上減少赤字，並試圖就中國開放市場、降低關稅、停止強制技術轉移的部分達成協議。

知情人士說，梅努欽與美國貿易代表 Robert Lighthizer 在上周末發給中國國務院副總理劉鶴的信中，列出對中國的具體要求，包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，增加中國對美國半導體的購買，以及擴大美國企業對中國金融業的准入。

梅努欽也表示，美國已經與南韓達成協議，南韓將限制進口的美國的鋼材數量。
 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afpheadline
不想用臉書？別擔心 臉書教...上銀獲5大外資聯手唱多 認...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan