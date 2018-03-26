客斯達-KY配息0.3元 美國稅改短空長多

受到美國稅改影響，營運主體在美國的客思達-KY為降低稅改對集團的衝擊幅度，決議一次性徵收海外利潤所得稅及遞延所得稅資產減值影響數，共約1.72億元，一次性反應於2017年度所得稅費用。

客思達-KY強調，在一次性認列稅改影響過後，未來集團將同步受惠稅改方案中所得稅率下降的優惠，亦為稅改案對集團營運影響最深遠、巨大之處。

受惠電商通路布局策略發酵，加上各線品牌銷售成長，2017年電商通路銷售金額年增逾15%，營收比重攀升至23%。

客思達-KY考量公司營運資金與今年資本支出規劃，經董事會決議擬配發每股現金股利0.3元，並不擬配發股票股利，配發率81.08%。

展望2018年，看好美國景氣活絡與稅改方案的長期正面影響，客思達-KY表示，將以通路布局、品牌經營及商品組合優化做為今年營運三箭。包括以獲利為目標深耕Amazon、Wayfair等電商通路平台，開發並滲透全美前100大大型實體連鎖通路，全面改版Donny OsmondHome與Scott Living品牌系列官網以建立品牌風格家具美學，形塑未來營運競爭力。（編輯：郭萍英）1070326