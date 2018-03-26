NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星好孕到？婚後首現身幸福肥國王好威　連10年擔任開幕戰投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
工商快訊

廣編／「行動支付創新應用黑客松」創造更多有感服務

本報訊2018/03/26 10:49
▲經濟部中小企業處吳處長明機與參賽隊伍互動交流。（圖／公關照片）
▲經濟部中小企業處吳處長明機與參賽隊伍互動交流。（圖／公關照片）

為進一步讓行動支付普及化，經濟部中小企業處在3月23日特別舉辦「行動支付創新應用黑客松」，活動吸引來自長庚創育中心、德明科大等學校，以及漢景國際、即時點、一村設計、歐歐工作室、行果設計、創意遊玩管家等各方好手，歷經7個小時馬拉松式腦力激盪，最後由「行果設計」抱走最佳設計獎，「歐歐工作室」及「Q_Pay」得到最具創新獎。

中小企業處吳明機處長致詞時表示，經濟部已從「完備行動支付基礎環境」、「擴大行動支付應用場域」、及「加強行動支付體驗行銷」等策略面向，推動多項普及措施，然而臺灣行動支付的整體環境與國際不同，臺灣的支付方式多元，是創新應用的搖籃，希望透過這次黑客松的集思廣益，可以獲得貼近民眾的嶄新應用。

行動支付應用服務聯盟會長也是中華電信鄭優董事長，特別到場擔任頒獎人，以具體行動表現對臺灣行動支付的支持與重視，並於致詞時表示，中華電信與信保基金擴大辦理「中華電信火金姑（企業相對保證）信用保證」專案，協助中小企業和新創公司取得資金，鼓勵投入創新研發。

在「國外人士來台使用行動支付應用」方面，最具創新獎得主是「歐歐工作室」及「Q_Pay」，作品名稱是「歐遊Pay」及「手機Q-Pay行動支付創新服務模式」，創新應用是「外國人士來台結合行動支付退稅與導購」及「外國人士來台使用Q-Coin及語音翻譯進行行動支付消費應用」；另外人氣支付獎由「即時點」的「外國人士來台結合行動支付及時點餐及訂位」及「WinTech」的「Passport Pay外國人士來台退稅與置物櫃結合行動支付」獲得。

在「多元行動支付宣傳車設計」方面，最佳設計獎得主是「行果設計」，作品名稱「多功能行動宣傳空間」，特色是「行動支付貨櫃車之多功能宣傳空間應用」；另外人氣支付獎由「SHADEZ影擒」的「使用露營車結合行動支付宣傳推廣」獲得。

廣編／您的美　伊莉特幫您做主

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan