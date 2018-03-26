廣編／「行動支付創新應用黑客松」創造更多有感服務

中小企業處吳明機處長致詞時表示，經濟部已從「完備行動支付基礎環境」、「擴大行動支付應用場域」、及「加強行動支付體驗行銷」等策略面向，推動多項普及措施，然而臺灣行動支付的整體環境與國際不同，臺灣的支付方式多元，是創新應用的搖籃，希望透過這次黑客松的集思廣益，可以獲得貼近民眾的嶄新應用。

為進一步讓行動支付普及化，經濟部中小企業處在3月23日特別舉辦「行動支付創新應用黑客松」，活動吸引來自長庚創育中心、德明科大等學校，以及漢景國際、即時點、一村設計、歐歐工作室、行果設計、創意遊玩管家等各方好手，歷經7個小時馬拉松式腦力激盪，最後由「行果設計」抱走最佳設計獎，「歐歐工作室」及「Q_Pay」得到最具創新獎。

行動支付應用服務聯盟會長也是中華電信鄭優董事長，特別到場擔任頒獎人，以具體行動表現對臺灣行動支付的支持與重視，並於致詞時表示，中華電信與信保基金擴大辦理「中華電信火金姑（企業相對保證）信用保證」專案，協助中小企業和新創公司取得資金，鼓勵投入創新研發。

在「國外人士來台使用行動支付應用」方面，最具創新獎得主是「歐歐工作室」及「Q_Pay」，作品名稱是「歐遊Pay」及「手機Q-Pay行動支付創新服務模式」，創新應用是「外國人士來台結合行動支付退稅與導購」及「外國人士來台使用Q-Coin及語音翻譯進行行動支付消費應用」；另外人氣支付獎由「即時點」的「外國人士來台結合行動支付及時點餐及訂位」及「WinTech」的「Passport Pay外國人士來台退稅與置物櫃結合行動支付」獲得。

在「多元行動支付宣傳車設計」方面，最佳設計獎得主是「行果設計」，作品名稱「多功能行動宣傳空間」，特色是「行動支付貨櫃車之多功能宣傳空間應用」；另外人氣支付獎由「SHADEZ影擒」的「使用露營車結合行動支付宣傳推廣」獲得。