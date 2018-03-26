〈房產〉雙北房市賣壓最大集中在這些區域 高低價差達

「屋比」超省房屋比價平台統計雙北市 10 大賣壓社區，北市集中在「中山區」、「松山區」及「文山區」，新北市則主要集中在「淡水區」，購屋者要買這些區域房屋時，須更為審慎。

此外，再以新北淡水區的「水立方」來看，過去每坪最高 64.99 萬元，近期成交卻僅有 27.9 萬元，房價跌幅更高達 57.1%，跌幅直逼 6 成。

全台房市進入盤整區，但根據網路房仲業者彙整目前雙北市前 10 大賣壓社區發現，這些賣壓重的社區「近期成交行情」與「歷史高點」，普遍都有 2-5 成的跌幅，以北市中山區的「基泰之星」來說，最高每坪成交價曾達 157.09 萬元，但近期成交價卻僅剩下 70.05 萬元，跌幅高達 55.4%。

「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，雙北在過去房市反轉前，持續上漲的房價吸引大量投資客搶進，市中心精華區炒完，就轉向新興重劃區，龐大的投機炒作與頻繁的房市交易帶動雙北市房價水漲船高，部分區域房價甚至還出現超漲的走勢。

葉國華指出，觀察市場可以發現，「小坪數套房」及「新興重劃區」是投機資金最容易炒作的產品及區域，從目前北市賣壓重的「基泰之星」、「新川普」及「信義星池」社區來看，產品規劃都是以小坪數產品為主，而新北賣壓社區座落的「淡水區」，更是 2014 年房市反轉前市場資金搶進的主要區域，由於房市反轉後，這些被炒作的社區因缺乏上漲力道，投機買盤紛紛出脫，造成賣壓迅速升高，更有不少投資客為避免套牢與資金壓力，直接下殺取量、認賠出場，促使這些賣壓社區房價跌幅普遍高達 2-5 成不等，遠高於區域房市跌幅。

「屋比」趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，去年房市受惠政府不再祭出新的打房政策，建商及屋主的「讓利」策略下，許多因政府調控房市而遞延購屋的剛性買盤陸續開始回歸，也帶動 2017 年交易量止跌回升。

目前雙北市前十大賣壓社區待售量多介於 22-34 戶之間，跟過去動輒超過 50 戶，甚至突破 100 戶的賣壓相比，儘管房市餘屋量仍多，但賣壓已不再高的嚇人。

不過，雖然賣壓減輕，但觀察目前市場氛圍，整體基調仍偏向「買方市場」，近期有部分屋主試圖上調開價，但整體看來反彈力道仍有相當有限，漲幅都不大，預期今年房價在底部盤整機率大。