NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星好孕到？婚後首現身幸福肥國王好威　連10年擔任開幕戰投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

〈房產〉雙北房市賣壓最大集中在這些區域 高低價差達

鉅亨網2018/03/26 10:42
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

全台房市進入盤整區，但根據網路房仲業者彙整目前雙北市前 10 大賣壓社區發現，這些賣壓重的社區「近期成交行情」與「歷史高點」，普遍都有 2-5 成的跌幅，以北市中山區的「基泰之星」來說，最高每坪成交價曾達 157.09 萬元，但近期成交價卻僅剩下 70.05 萬元，跌幅高達 55.4%。

此外，再以新北淡水區的「水立方」來看，過去每坪最高 64.99 萬元，近期成交卻僅有 27.9 萬元，房價跌幅更高達 57.1%，跌幅直逼 6 成。

「屋比」超省房屋比價平台統計雙北市 10 大賣壓社區，北市集中在「中山區」、「松山區」及「文山區」，新北市則主要集中在「淡水區」，購屋者要買這些區域房屋時，須更為審慎。

「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，雙北在過去房市反轉前，持續上漲的房價吸引大量投資客搶進，市中心精華區炒完，就轉向新興重劃區，龐大的投機炒作與頻繁的房市交易帶動雙北市房價水漲船高，部分區域房價甚至還出現超漲的走勢。

葉國華指出，觀察市場可以發現，「小坪數套房」及「新興重劃區」是投機資金最容易炒作的產品及區域，從目前北市賣壓重的「基泰之星」、「新川普」及「信義星池」社區來看，產品規劃都是以小坪數產品為主，而新北賣壓社區座落的「淡水區」，更是 2014 年房市反轉前市場資金搶進的主要區域，由於房市反轉後，這些被炒作的社區因缺乏上漲力道，投機買盤紛紛出脫，造成賣壓迅速升高，更有不少投資客為避免套牢與資金壓力，直接下殺取量、認賠出場，促使這些賣壓社區房價跌幅普遍高達 2-5 成不等，遠高於區域房市跌幅。

「屋比」趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，去年房市受惠政府不再祭出新的打房政策，建商及屋主的「讓利」策略下，許多因政府調控房市而遞延購屋的剛性買盤陸續開始回歸，也帶動 2017 年交易量止跌回升。

目前雙北市前十大賣壓社區待售量多介於 22-34 戶之間，跟過去動輒超過 50 戶，甚至突破 100 戶的賣壓相比，儘管房市餘屋量仍多，但賣壓已不再高的嚇人。

不過，雖然賣壓減輕，但觀察目前市場氛圍，整體基調仍偏向「買方市場」，近期有部分屋主試圖上調開價，但整體看來反彈力道仍有相當有限，漲幅都不大，預期今年房價在底部盤整機率大。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字房市headline
傳John William...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan