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傳John Williams將出掌聯準會紐約分行

鉅亨網2018/03/26 10:39
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在周末傳出可能的分行官員更動消息後，聯準會遭到各方批評指其主要職位人選同質性過高，缺乏多元性。

媒體報導，現任舊金山聯準會分行行長 John Williams 是接替 William Dudley 成為紐約分行行長的人選中，排名最前面的角逐者之一。

聯準會紐約分行是全球央行業務中最重要的角色之一。不但負責監管華爾街，並且在貨幣政策會議中永遠擁有投票權。在分行行長人事上，該行自行成立了一個遴選委員會，強調會在多元化及性別平等和種族平等基礎上尋求繼任人選。

然而一位不具名人士指出，紐約分行的董事們卻認為，55 歲的 Williams  是一位備受尊敬的白人宏觀經濟學家，他是角逐該職位的前位候選人之一。

《華爾街日報》周六報導，Williams 是主要候選人，儘管還沒有做出最終決定。

許多觀察人士認為，如果結果是如此那真的非常令人失望，因為遴選過程已經通過了幾位資深的候選人，其中包括紐約大學 Leonard N. Stern 商學院的名譽院長 Peter Blair Henry，他是黑人，另外還包括前美國財政部官員 Mary J. Miller。在此同時，據傳川普政府確定提名白人男性 Richard Clarida 出任白宮有決定權的聯準會副主席職位。

Macro Policy Perspectives 創始人、同時也是紐約分行經濟小組成員之一的 Julia Coronado 表示，「這個選擇似乎只是強化了現狀，也就是女性必須完全符合資格才能出任高官，而男性即使在履歷中出現重大缺陷，還是能夠出頭。」她指出，Williams 對市場運作沒有興趣。

Williams 是位頂級貨幣經濟學家和資深央行官員，他接替葉倫領導僅次於紐約的舊金山分行。他在行內很受歡迎，以其研究成果而聞名，並被視為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的思想領袖。

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