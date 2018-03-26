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中央社

LPGA生涯首冠擦身過 徐薇淩:心態差了點

中央社2018/03/26 10:37
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北26日電）台灣高球女將徐薇淩今天在起亞菁英賽末輪打出70桿，最後以總計276桿並列第7，4桿之差與她LPGA生涯首冠擦身而過，對此她說，雖想贏但得自己打好才行，心態差了點讓推桿不順。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金180萬美元的起亞菁英賽，當地時間22日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。

徐薇淩首輪只打出平標準桿72桿，次輪飆出6鳥、0柏忌，低於標準桿6桿的66桿，讓排名上升到並列第7，順利取得晉級。

第3輪徐薇淩再演4鳥、0柏忌完美表現，打出單輪低於標準桿4桿的68桿，3輪合計低於標準桿10桿的206桿並列第4，落後並列領先的韓國女將池恩熹、金寅敬，及美國女將莎勒絲（Lizette Salas）僅1桿差距，有機會爭奪她LPGA生涯的首座冠軍。

今天末輪的比賽，徐薇淩抓下4隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，最終以4輪總計低於標準桿12桿的276桿成績並列第7名。

賽後徐薇淩接受中央社記者訪問時表示，確實想過要在這次拚拚看在LPGA的生涯首冠，所以今天開球前有點小緊張，但整體來說還算蠻平靜的，自信心也很充足，所以沒影響太多發揮。

徐薇淩表示，她今天推桿手感不是很好，有幾個鐵桿稍微有失誤，但整體來說都還可以，比賽中難免一直去注意自己和領先者的差距，但知道自己打得不夠好，「後來還聽到池恩熹打了一桿進洞後球迷的歡呼聲」，所以就也沒想太多了，「畢竟還是得自己打好才行。」

對於未來的比賽，徐薇淩認為，今天就是心態差了一點，導致推桿不順，「最後推3推蠻嘔的」，所以未來會繼續在這方面努力，好好加強心理強度。

前3輪打完的領先者之一，韓國選手池恩熹今天表現精采，包括第14洞的一桿進洞在內，抓下5隻小鳥、獵下1隻老鷹，另吞下2個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，最終以4輪總計低於標準桿16桿的272桿成績奪冠。

另名台灣女將錢珮芸，前3輪分別打出70桿、73桿、76桿，合計高於標準桿3桿的219桿並列82名，今天她打出5鳥、2柏忌、1雙柏忌，低於標準桿1桿的71桿，最終以4輪總計高於標準桿2桿的290桿並列76名。（編輯：方沛清）1070326

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