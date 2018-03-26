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中央社

春節加美股大跌 2月製造服務營建業齊挫

中央社2018/03/26 10:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北26日電）台經院2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，2月製造業、服務業以及營建業齊挫，主因2月春節季節性因素加上美股大跌拖累。

台灣經濟研究院今天舉辦「3月景氣動向調查報告」記者會，公布2018年2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，其中，製造業營業氣候測驗點為98.33點，月減1.86點；服務業營業氣候測驗點為93.22點，月減0.52點，結束過去連續2個月的上升；營建業營業氣候測驗點為101.99點，月減3.18點，結束先前連續3個月走升的態勢。

孫明德表示，全球經濟仍呈現穩定成長態勢，不過，2月受到工作天數減少與基期較高影響，2月出口表現由正轉負，外銷訂單成長趨緩，製造業廠商對2月景氣看法保守。

服務業方面，孫明德指出，春節連假帶動餐飲觀光消費，但受到美股拖累影響，台股劇烈震盪，使得金融業對當月景氣看法轉為悲觀；營建業因在建工程執行狀況未如預期，加以房地產交易較為冷清，影響廠商對2月景氣看法。

台經院副研究員劉佩真進一步說明，在營造業方面，2018年2月景氣相較於1月為衰退，主要是有鑑於在建工程執行狀況未如預期，且現有人力調度不及、天候濕冷，亦不利於基礎結構施作，因此工程收入認列普遍短少所致。

至於不動產業方面，劉佩真表示，因適逢農曆春節、228假期，且2月上半旬氣候濕冷，因此，2018年2月國內六都建物買賣移轉件數較1月下滑41.5%；而未來半年不動產業景氣將略優於2月，主要受惠於產業即將進入傳統329檔期旺季，加上有鑑於下半年國內選舉議題將發酵，使得不動產開發商全年推案更為重視上半年的329檔期。（編輯：張均懋）1070326

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