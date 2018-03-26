NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈女星好孕到？婚後首現身幸福肥國王好威　連10年擔任開幕戰投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

加泰前主席被捕 獨派民眾上街示威

中央社2018/03/26 10:40
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社巴塞隆納25日綜合外電報導）西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特在德國被捕，數千名加泰隆尼亞獨派民眾今天湧上巴塞隆納街頭，誓言就算逮捕普伊格蒙特，也阻擋不了他們推動獨立。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，示威群眾有人把垃圾桶丟向穿著鎮暴裝備的加泰隆尼亞警察，警方則回敬以警棍或對空鳴槍示警。

當示威群眾行經歐洲聯盟執行委員會（EC）在巴塞隆納的辦公室時，他們高喊「這個歐洲很可恥」。

在德國領事館外，示威群眾高舉德國總理梅克爾被畫上希特勒式小鬍子的照片。

不過其他像是阿塔第（Elsa Artadi）等獨派領袖，則呼籲群眾冷靜。阿塔第是普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）所屬「全力為加泰隆尼亞」黨（Togetherfor Catalonia）的加泰議會議員。

示威是由激進的「保衛共和國委員會」（Committees for the Defence of the Republic, CDR）所號召；CDR是加泰隆尼亞去年10月1日發起遭法院所禁的獨立公投前夕所創設。

據加泰公共廣播電台指出，CDR成員封鎖加泰數條道路，造成交通堵塞，作法一如去年獨立公投期間他們呼籲抗議警方暴力的2次罷工。

除了普伊格蒙特是這次在德國被依西班牙所發布的歐洲逮捕令逮捕，其他9名獨派領袖已因推動獨立而入獄。

加泰隆尼亞議會去年10月27日宣布獨立後，普伊格蒙特就飛往比利時布魯塞爾，而加泰也遭馬德里中央政府接管。歐盟成員國裡無一支持普伊格蒙特推動的獨立。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070326

LPGA生涯首冠擦身過 徐...涉嫌受賄 檢方將查李明博夫...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan