加泰前主席被捕 獨派民眾上街示威

不過其他像是阿塔第(Elsa Artadi)等獨派領袖,則呼籲群眾冷靜。阿塔第是普伊格蒙特(CarlesPuigdemont)所屬「全力為加泰隆尼亞」黨(Togetherfor Catalonia)的加泰議會議員。

示威是由激進的「保衛共和國委員會」(Committees for the Defence of the Republic, CDR)所號召;CDR是加泰隆尼亞去年10月1日發起遭法院所禁的獨立公投前夕所創設。

據加泰公共廣播電台指出,CDR成員封鎖加泰數條道路,造成交通堵塞,作法一如去年獨立公投期間他們呼籲抗議警方暴力的2次罷工。

除了普伊格蒙特是這次在德國被依西班牙所發布的歐洲逮捕令逮捕,其他9名獨派領袖已因推動獨立而入獄。

加泰隆尼亞議會去年10月27日宣布獨立後,普伊格蒙特就飛往比利時布魯塞爾,而加泰也遭馬德里中央政府接管。歐盟成員國裡無一支持普伊格蒙特推動的獨立。(譯者:陳亦偉/核稿:鄭詩韻)1070326