加泰前主席被捕 獨派民眾上街示威

在德國領事館外，示威群眾高舉德國總理梅克爾被畫上希特勒式小鬍子的照片。

當示威群眾行經歐洲聯盟執行委員會（EC）在巴塞隆納的辦公室時，他們高喊「這個歐洲很可恥」。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，示威群眾有人把垃圾桶丟向穿著鎮暴裝備的加泰隆尼亞警察，警方則回敬以警棍或對空鳴槍示警。

（中央社巴塞隆納25日綜合外電報導）西班牙加泰隆尼亞自治區前主席普伊格蒙特在德國被捕，數千名加泰隆尼亞獨派民眾今天湧上巴塞隆納街頭，誓言就算逮捕普伊格蒙特，也阻擋不了他們推動獨立。

不過其他像是阿塔第（Elsa Artadi）等獨派領袖，則呼籲群眾冷靜。阿塔第是普伊格蒙特（CarlesPuigdemont）所屬「全力為加泰隆尼亞」黨（Togetherfor Catalonia）的加泰議會議員。

示威是由激進的「保衛共和國委員會」（Committees for the Defence of the Republic, CDR）所號召；CDR是加泰隆尼亞去年10月1日發起遭法院所禁的獨立公投前夕所創設。

據加泰公共廣播電台指出，CDR成員封鎖加泰數條道路，造成交通堵塞，作法一如去年獨立公投期間他們呼籲抗議警方暴力的2次罷工。

除了普伊格蒙特是這次在德國被依西班牙所發布的歐洲逮捕令逮捕，其他9名獨派領袖已因推動獨立而入獄。

加泰隆尼亞議會去年10月27日宣布獨立後，普伊格蒙特就飛往比利時布魯塞爾，而加泰也遭馬德里中央政府接管。歐盟成員國裡無一支持普伊格蒙特推動的獨立。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070326