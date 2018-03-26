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中央社

川普無懼貿易戰 美財長：對中祭關稅勢在必行

中央社2018/03/26 10:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）儘管中國揚言報復，美國財長梅努欽今天說，總統川普無意打退堂鼓，仍打算按計畫對中國銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅且無懼貿易戰，還說此舉將有利經濟長期發展。

美國財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），除非中國與美國達成協議，否則川普將鎖定華府認為北京竊取美國科技的產業實施關稅措施。

他說：「我們將繼續推行關稅措施，我們正為此努力。」

法新社報導，中國23日警告美國，表示中國不怕貿易戰，並且揚言對美國銷往中國30億美元貨品加徵關稅，以回應川普的新關稅措施。

梅努欽重申川普的主張「我們不怕貿易戰」，但也表示，他與中國國務院副總理劉鶴的「對話極富成效」。

他說：「我審慎希望我們能達成協議，如果沒有，我們將繼續推行這些關稅措施。除非我們有一項可接受的協議且獲總統正式批准，否則我們不會中止行動。」

儘管川普宣布將對中國銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅後，股市聞訊重挫，梅努欽表示，這些措施長期而言對經濟有益。

梅努欽表示：「市場短期內會有起伏，但真正重要的地方將是長期發展。」

他說：「我認為長期而言，我們做的一切對經濟非常有益，一再要求自由且公平的交易，到了一定程度，中國將願意開放市場。」「他們開放的話，對美國企業來說會是巨大的機會。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1070326

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