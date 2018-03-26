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政治

軍人年改可望定案　擬採退役、現役折衷版本

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/26 10:56
▲副總統陳建仁26日召集民進黨立委討論軍人年改方案。（圖／NOWnews資料照）
▲副總統陳建仁26日召集民進黨立委討論軍人年改方案。（圖／NOWnews資料照）

副總統陳建仁今（26）日將第三度邀集民進黨外交及國防、司法及法制委員會立委，以及黨團年金小組立委討論軍人年金改革議題。年改會規畫「50%加2.5%」版，但多數綠營立委支持「55%加2%」版，預計今可定案。對此，民進黨團書記長許智傑表示，會考量到軍人的特殊性，採取比較優厚條件，希望大家互相體諒。

年改會原本規畫軍人退休起支俸率，為服役滿20年後，從50%起跳，每服役一年加2.5%，國防部力主這個版本；但退輔會卻支持多數執政黨立委認同的55%起跳，每服役一年加2%。由於相關單位看法不一，傳出府院高層不排除以「前者為現役，後者為退役」的折衷方案，尋求立委支持。

對此，許智傑也說，今天會針對「50%加2.5%」版和「55%加2%」版，對於現任、退役是否有區別，會盡量討論達成共識，黨團沒有特別意見。

國民黨團書記長李彥秀則說，不知今天的版本是不是民進黨最後一個版本，面對軍改這麼嚴肅的議題，要考量的層面非常多，包括政府過去對軍人的承諾，以及接下來募兵制是否能成功，不清楚民進黨是否已經做好完整思考。

李彥秀指出，希望民進黨不要玩兩面手法，看到過去公教的版本，年改會的版本送到立法院，又是另一個版本的出現，希望民進黨自己先有共識的版本出來，這個版本出來之後，民進黨政府已經跟現役軍人做好溝通，沒溝通好，難免又會引發衝突，如何把衝突降低，民進黨要做好準備。

國民黨立委曾銘宗則說，軍人跟一般公務員不一樣，不能一邊要他拋頭顱灑熱血，一邊又要砍他的退休待遇。

關鍵字軍人年改陳建仁李彥秀許智傑退輔會
朱立倫會劉結一　陸委會質疑未先講直擊／林盧誰A錢　監院前爆衝突

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