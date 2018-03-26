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中央社

iPhone X傳有腮紅金 蘋果推新色刺激銷售

中央社2018/03/26 10:50
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北26日電）市場消息陸續傳出，蘋果為了刺激銷售，已開始生產iPhone X的新色腮紅金(blush gold)，為目前只有灰、銀兩色的iPhone X增添新陣容，傳聞蘋果也計劃在今年第3季推出第6代iPad。

國外科技網站9to5mac引述來自日本科技部落格Macotakara的消息指出，蘋果為了刺激銷售，正在準備推出iPhone X的新色，目前細節公布很少，但並非首次聽聞。

至於新色為何，日前科技部落客班傑明格斯金（Benjamin Geskin）已有消息指出，蘋果已經開始生產iPhone X的新色腮紅金(blush gold)

另外，另一位科技部落客史帝夫海邁斯托佛(SteveHemmerstoffer)則爆料，蘋果計劃推出iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X的（PRODUCT）RED紅色版本，響應愛滋救助計畫。

iPhone X目前只有太空灰和銀色兩種顏色選擇，在顏色上和其他iPhone相比陣容相對缺乏。

此外，Macotakara也指出，蘋果計劃在今年第3季推出第六代iPad更新。第5代機型是去年3月推出的iPad，但傳聞新款iPad將維持與目前iPad相同的外殼和螢幕尺寸，意味著蘋果還不會採用無邊框螢幕的設計。

而蘋果將在美國時間3月27日上午10時(台灣時間凌晨1時)於芝加哥一所高中舉辦的春季發表會，市場預料，蘋果將針對教育市場，推出平價版的iPad。（編輯：林孟汝）1070326

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