iPhone X傳有腮紅金 蘋果推新色刺激銷售

（中央社記者江明晏台北26日電）市場消息陸續傳出，蘋果為了刺激銷售，已開始生產iPhone X的新色腮紅金(blush gold)，為目前只有灰、銀兩色的iPhone X增添新陣容，傳聞蘋果也計劃在今年第3季推出第6代iPad。

國外科技網站9to5mac引述來自日本科技部落格Macotakara的消息指出，蘋果為了刺激銷售，正在準備推出iPhone X的新色，目前細節公布很少，但並非首次聽聞。

至於新色為何，日前科技部落客班傑明格斯金（Benjamin Geskin）已有消息指出，蘋果已經開始生產iPhone X的新色腮紅金(blush gold)