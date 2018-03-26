製造業近半數廠商看好未來半年景氣 這二大業者尤其樂

台灣經濟研究院今 (26) 日公布製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點調查，三大產業同步下滑，不過，製造業廠商有近半數看好未來半年景氣，又以電子機械和鋼鐵基本工業看好比例較高。

2 月製造業營業氣候測驗點由上揚轉為下跌，較上月減少 1.86 點至 98.33 點，服務業結束連續 2 個月上升後轉為下滑，月減 0.52 點至 93.22 點；而營建業結束先前連續 3 個月走升的態勢來到 101.99 點，月減 3.18 點。

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，近期國際經濟局勢仍呈現穩定成長態勢不過國內由於春節比較基期不同，製造業廠商對於當月景氣看法保守，服務業則受到美股拖累影響，台股劇烈震盪，使金融業對當月景氣看法轉為悲觀，至於營建業因在建工程執行狀況未如預期，再加上房地產交易較為冷清，影響廠商對當月景氣看法。