南韓政府推「強制關閉電腦計劃」3月30日實施

南韓政府正試圖遏制「加班文化」，並要求政府單位職員必須在星期五晚上 8 點（20:00）強制關閉電腦離開工作崗位。據了解，這是在工作調控的 3 個階段中開始實施的第 1 階段。

根據南韓新聞《Yonhap》報導，韓國人的工作時間可謂全球前幾名，而政府機關的職員每年的平均工作時間為 2,739 小時，比其他發達國家的平均工作時間多出了約 1000 銷售。

每年各國工作時速 / 圖：OECD

根據南韓人事和管理部的一項調查顯示，2017 年的責任制員工平均加班時間為每月 70.4 小時，一般員工加班時數為每月 31.5 小時。