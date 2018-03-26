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中央社

南北韓藝術團敲定 4月3日在平壤聯合公演

中央社2018/03/26 11:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓統一部透露，南韓藝術團先遣隊在北韓實地考察表演場地後於24日返回，然後轉往北京，先遣隊成員透露，南北韓藝術團將於4月3日在平壤同台演出。

南韓「亞洲經濟」報導，先遣隊成員之一的南韓總統府青瓦台高級行政官卓賢民，24日在北京首都機場接受記者採訪時作了上述發言。

卓賢民表示，南韓已與北韓藝術團團長玄松月商定，將與北韓聯合公演，南韓單獨演出日期為4月1日，南北韓同台演出在4月3日，兩場分別在東平壤大劇院和柳京鄭周永體育館演出。

報導指出，卓賢民說，這次演出的主題為「祝願南北韓和平合作藝術團平壤公演」，演出的題目為「春來到」。

三池淵管弦樂團在南韓表演時，因時間關係，南韓僅有歌手徐玄獻唱一首，這次南韓藝術團訪問北韓時，雙方將有各種形式的聯合表演。

卓賢民說，在這次同台演出中，會有南韓演唱、北韓伴奏，南韓伴奏、北韓演唱，南北韓合奏，南北韓合唱雙方歌曲，形式多樣的表演。

南韓赴北韓公演的藝術團藝術總監尹相透露，演出選曲基本上已敲定，各項工作都已進入最後的準備階段。

南韓統一部表示，南北韓此前商定由南韓派遣160人左右的藝術團，由於雙方將聯合公演，演出規模有望擴大。

南北韓20日在板門店北韓轄區「統一閣」召開的工作會議上，商定南韓在平壤演出的陣容，包括趙容弼、李仙姬、崔辰熙、尹度玹、白智榮、鄭仁、少時徐玄、Ali、女團Red Velvet等。

報導指出，南韓藝術團先遣隊赴北韓實地考察表演場地時，曾提議演出名單新增著名歌手鳥叔PSY，但未能就此與北韓達成共識，雙方將繼續磋商。

南韓藝術團將於31日搭乘專機直飛平壤，並下榻於平壤高麗飯店。（編輯：陳俊碩）1070326

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