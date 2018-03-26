蒜價崩跌農民失血　藍委批進口防衛失靈

國民黨團書記長李彥秀表示，台灣各項農產品為何每年都會發生價格崩盤事件？令人質疑政府的管控能力，以去年雲林二期作花生來說，明明欠收，正常而言價格會比較好，但價格還是慘跌2成，國內花生農完全失血賺不到錢，而原因就是大量進口花生，慘遭進口花生打壓，今年蒜頭也面臨同樣狀況，政府的農業保護政策到底出了什麼問題？

針對今年蒜價慘跌剩每台斤15元，農民苦不堪言，國民黨團今（26）日舉行記者會，批評菜價崩盤事件年年發生，問題出在政府管控不當，尤其蒜頭是政府列為特別保護的農產品之一，卻任由進口蒜頭打亂國內產地價格，整個防衛措施失靈，蒜價崩盤都是政府惹的禍。

國民黨立委張麗善抨擊，以日本將稻米、麥、禽畜、乳製品和砂糖列為五大聖域保護農產品為例，其中稻米關稅壁壘高達778%，目的就是讓受特別保護的農產品不會受到進口衝擊，但台灣的農業政策，作法卻本末倒置，以開放進口為主，徹底犧牲農民利益。在此情況下，還談什麼糧食自給率要達到40%，要框限全國80萬公頃的農地，這叫全國農民如何因應？

張麗善指出，今年蒜頭種植面積4700公頃，比原先多200公頃，產量有增加，原本就不應該進口，但據統計，蒜頭今年一、二月進口6700公噸，雖然不多，但去年進口28000公噸仍有高達11662公噸冷藏蒜頭尚未消化；加上今年蒜頭豊收，蒜商擔心無法消化不願收購，造成價格慘跌。

張麗善強調，這是政府未做好關稅配額管制的惡果，去年進口達28000公噸，已超過國內5萬公噸產量的一半以上，這不是與在地蒜農爭利嗎？也因為供過於求造成蒜價大跌。

據瞭解，上周農糧署與雲林縣府召開產銷預警會議，採取各項補救措施，如啟動外銷印尼、鼓勵蒜頭加工多元化、小型農機具補助，烘乾機與農會補助烘乾費用等。國民黨團要求農糧署應協助蒜農出口2000公噸外銷印尼外，藍委也一致為蒜農請命，要求台農發公司應善盡職責幫蒜農出口10000公噸，如此才能平衡進出口數量，穩定國內蒜頭價格。