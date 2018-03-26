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中央社

推廣長照政策 民進黨推人生一瞬桌遊

中央社2018/03/26 11:03
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北26日電）台灣邁入高齡化社會，為了讓民眾更了解長照政策內容及相關社會福利政策，民主進步黨和桌遊公司合作，推出「人生一瞬」桌上遊戲，預計4月3日釋出首波2500份。

民進黨媒體創意中心今年1月開始著手進行「長照文宣桌遊」計畫，結合台灣本土文創產業，與迷走工作坊跨界合作研擬及設計，以近年廣泛流行的桌遊搭配長照政策，推出「人生一瞬」桌上遊戲，重建長照現實環境並傳達正確長照知識。

民進黨副秘書長徐佳青說，台灣逐漸進入高齡化社會，但長照1.0或2.0是什麼呢？怎麼讓民眾了解到政策內容，單靠電視廣告或文宣品恐怕不夠，她想到自己的兒子常纏著要玩桌遊，她就和媒創中心討論，有沒有可能用桌遊方式呈現長照政策。

徐佳青說，因為民進黨是政黨，沒有營利空間，因此民眾如果捐款新台幣300元政治獻金給民進黨，民進黨就會致贈此款桌遊作為紀念品，限量5000份，適合3到6個人一起玩。媒創中心主任楊緬因說，首波2500份將在4月3日釋出。

迷走工作坊創辦人張少濂說，這是一款合作型的桌遊，背景設定一群玩家因為時空意外，從50年前跑到2018年的台灣小鎮，大家要一起合作照顧年長者，蒐集愛的能量，才能回到原本的時空。（編輯：張均懋）1070326

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